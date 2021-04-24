Bir kripto para borsasına daha erişilemiyor

Kripto para platrormu Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı iddialarının ardından dün geceden bu yana GoldexCo.in’e ulaşılamıyor.

Ön satışı gerçekleştiren GLDX Token için alım satım işlemlerinin durdurulduğu, yatırımcıların paralarını geri alamadığı öğrenildi.

Şirketin internet sitesinde yayımladığı açıklamada "mükerrer işlemleri ve sistemsel problemler" neden gösterilerek "çalışmaların başlatıldığı ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığı" öne sürüldü.

Açıklamada şöyle denildi:

"23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında her hangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır. Diğer tüm alım satımlar aktiftir.

Kullanıcılarımızın tüm varlıkları soğuk cüzdandadır. Herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir. Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token'in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz. Bizi takip etmeye devam edin.Goldexco.in Ailesi."