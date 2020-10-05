Bir kişinin öldüğü Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde salgının yayıldığı iddia edildi

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklular, 2 Ekim’de kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Muhammed Emir'in Covid-19'dan öldüğünü, cezaevindeki birçok kişinin salgına yakalandığını ve aralarında durumu ağır olanların bulunduğunu aktardı.

Maraş Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan 57 yaşındaki Afrinli Muhammed Emir, 2 Ekim’de kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırılan Emir’in cenazesi dün İstanbul’da kimsesizler mezarlığında gömüldü. Cezaevindeki tutuklular, Emir’in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Haberde tutuklu Erdal Laçin'in yakınlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde cezaevindeki birçok tutuklunun salgına yakalandığını aktardığı belirtildi. Buna göre tüm tutukluların 15 gün karantinaya alındığını ve durumu ağır olanların olduğunu söyleyen Laçin, gerekli tedavinin yapılmadığını da söyledi. Emir için cezaevi idaresinin daha önce “durumu iyi” dediğini dile getiren Laçin, diğer tutukluların durumu için duyarlılık çağrısında bulundu.

Haberde tutuklulardan Salih Şimşek'in de babası Behçet Şimşek’e yaşananları anlattığı kaydedildi. Buna göre Behçet Şimşek oğlunun konuşmakta zorluk çektiğini söyledi. 15 gün önce cezaevi idaresinin kendilerini arayarak, “Adli tutuklularda koronavirüs çıktı. Diğer tutuklularda sorun yok, merak etmeyin” dediğini aktaran Şimşek, oğlunun kendisine, “Hepimiz koronavirüse yakalandık. 15 gündür karantinadayım. Arkadaşımız Muhammed Emir koronadan yaşamını yitirdi. Bize sadece ilaç tedavisi yapılıyor. Durumu ağır olan arkadaşlarımız var” dediğini kaydetti.

Konuya ilişkin cezaevinden bir personele ulaştıklarını aktaran MA, ismini vermediği personelin "Yetkili kimse yok. Cezaevinin tümünün koronavirüse yakalandığı iddiası yalandır. Muhammed Emir'in koronavirüsten ötürü yaşamını yitirdiği iddiasını yetkililer bilir, ben izinliydim. O konuda bilgim yok" dediğini aktardı.

