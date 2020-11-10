Bir kentte daha sokakta sigara içmek yasaklandı

Bursa Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu, kent genelinde sokakta sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada “Vatandaşların taktıkları maskeleri indirilmelerini önlemek amacıyla sokakta sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak yasaklanmıştır” denildi.

Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası kesilecek.

Salgınla mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop, Kütahya ve son olarak Muş’ta açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklanmıştı.