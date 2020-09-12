Bir kentte daha mesai saatlerinde değişikliğe gidildi

Diyarbakır Valiliği, koronavirüs salgını kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin değiştirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklama ile kentte mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

Açıklamada "il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesaiye geliş ve gidiş saatlerinde hem trafikte oluşabilecek hem de toplu taşımayı kullanacak insan sayısında yaşanacak yoğunluğun önüne geçerek salgının bulaşma tehlikesini en aza indirmek amacıyla" mesai saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Karar doğrultusunda kurum çalışanlarının 15 Eylül’den itibaren 08.00-16.00 ve 09.00-17.00 mesai saatlerine uygun olarak iki grup halinde çalışmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

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