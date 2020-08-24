Bir kentte daha 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi

Şırnak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kısıtlama kararları alındı.

Karara göre, 65 yaş ve üstündekilerin 08.00 - 14.00 saat aralığı dışında alışveriş merkezleri, çarşı ve kabalık ortamlarda bulunmaları yasaklandı. Toplantıda alınan kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: