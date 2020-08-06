Bir katliamın yıl dönümü ve ABD'nin Hiroşima yalanları

6 Ağustos 1945, ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası attığı tarih.

Yüz binlerin ölümüne neden olan bu barbar saldırının ardından ABD her zaman olduğu gibi yine onlarca yalana sarıldı ve bu kanlı katliamın hesabı hiçbir zaman sorulamadı...

'Deney büyük bir başarıya ulaştı'

Dönemin ABD Başkanı Harry Truman, Hiroşima'ya atom bombası atıldığını haber aldığı zaman şöyle demişti: "Deney büyük bir başarıya ulaştı." Truman'dan önce basına resmi açıklamayı yapan basın sekreteri Eben Ayers ise şunları söylüyordu: "16 saat önce, bir Amerikan uçağı Japon Ordusu'nun önemli bir üssü olan Hiroşima'ya atom bombası atmıştır. Bu bomba 20 bin TNT gücündedir... Japonlar savaşı Pearl Harbor'da havadan başlatmışlardı. Bunu misliyle ödediler... Bu bir atom bombası. Bu, evrenin en temel kuvvetinin işe koşulmasıdır."

ABD'lilerin "mukabele-i bilmisil"i, her zaman için "Önce Japonlar başlattı" argümanıyla meşrulaştırılmaya çalışıldı. Hiroşima'nın "Japon ordusunun önemli bir üssü" olarak yansıtılması, Amerikan toplumunu olan bitenin bir "askeri durum" olduğuna ikna etmeye yönelikti. Yanı sıra, bombanın yalnızca "tahrip gücü"ne odaklanılması, daha uzun vadeye yayılan radyoaktif serpintilerin ve radyasyonun insanlar üzerindeki etkilerini göz önünden kaldırmak içindi. Sonraki günlerde, hava kuvvetleri tarafından Amerikan basınına verilen hava fotoğrafında, Hiroşima'daki büyük sanayi tesislerinin hedeflendiği belirtildi.

ABD basının o günkü yayınları, hükümet tarafından kendilerine verilen bilgileri, bir tür "halkla ilişkiler" servisi olarak kamuoyuna duyurmaktan ibaretti. İlk atom bombasının hazırlanma ve test aşaması olan "Manhattan Projesi"nin askeri direktörü General Leslie Groves, daha sonra gururla şunları söyleyecekti: "Birçok gazete bizim açıklamalarımızı bütünüyle yayımladı. Bu durum, hükümet açıklamalarının kamuoyuna mal olduğu ender zamanlardan biriydi."

Yalanlar yalanlar...

Hiroşima'ya dair söylenen yalanlar, özellikle ABD'li bazı gazetecilerin Japonya'ya giderek Hiroşima bölgesinde araştırma yapmalarıyla birlikte ortaya çıktı. Durdukları yerde ölen, saçları dökülen insanlarla karşılaşan gazeteciler, meselenin ABD hükümetinin ve basınının anlattığı gibi olmadığını keşfettiler. Gazetecilerin ortaya çıkarttığı "yalanlar" ve gerçekler ise şöyle sıralanıyor:

Yalan: Sivilleri uyarmak ve tahliye etmek için uçaklarla broşür atıldı

Gerçek: Broşürler, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atıldıktan sonra dağıtıldı

Yalan: Atom bombasının kullanılması savaşın süresini kısalttı

Gerçek: Japonlar, Hiroşima'ya bomba atılmadan üç gün önce Potsdam Konferansı'ndan döndüklerinde barış ilan etmeye çalışıyorlardı

Yalan: Japon Ordusu'nun önemli bir üssü olan Hiroşima bombalandı

Gerçek: 350 bin kişinin yaşadığı Hiroşima'nın şehir merkezi bombalandı

Gerçek: 30 hedeften yalnızca dördü gerçekten askeri üslerdi

Yalan: Hiroşima'da yok edilen bölgeler başlıca sanayi hedeflerini kapsıyordu

Gerçek: "Sanayi" hedefleri yalnızca üç adet tekstil atölyesiydi

Gerçek: Yerleşim bölgeleri en büyük zararı gördü

Gerçek: Hiroşima'nın imalat, ulaşım ve depolama tesislerinin yüzde 10'undan azı zarar gördü

Yalan: Artık radyasyon Hiroşima ve Nagazaki'yi işgal etmek için kalan Amerikan askerleri için bir tehdit oluşturmuyordu

Gerçek: Artık radyasyonun birçok kaynağından birisi olan ve bomba atıldıktan sonra yağan "Kara Yağmur", toprağı kirletmişti