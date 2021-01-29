Bir kadının ölümüne neden olan AKP'li belediye başkanı tutuklandı

Gümüşhane'nin Gümüşgöze Beldesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Hasan Aksel, trafik kazası sonucu 47 yaşındaki Gülay Mutlu'nun ölümüne yol açtığı gerekçesiyle tutuklandı.
Olay, bir hafta önce Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde meydana geldi. Aksel kendi kullandığı makam aracıyla, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, kazada araç sürücüsü Samet Mutlu yaralanırken, annesi Gülay Mutlu hayatını kaybetti.
Aile, kazada hafif şekilde yaralanan Başkan Hasan Aksel’den şikayetçi oldu.
Soruşturma sonrası adliyeye sevk edilen Hasan Aksel tutuklanarak cezaevine kondu.