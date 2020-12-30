Bir kadın cinayeti daha!

Fransa'nın Strasbourg kentinde yaşayan 25 yaşındaki Yasemin Çetindağ, Savaş Özyanık tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Haber Merkezi

Fransa'nın Strasbourg kentinde yaşayan 25 yaşındaki Yasemin Çetindağ, uzun süre birlikte yaşadığı ve kısa bir süre önce ilişkisine son verdiği iddia edilen 42 yaşındaki Savaş Özyanık tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Özyanık'ın Çetindağ'ın cesedini bir arkadaşının yardımıyla ormanlık alana gömdüğü belirlendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, banyoda kan izleri bulan ve Çetindağ'ın çocuklarının ifadelerine başvuran polis, 26 Aralık’ta poliste şiddet ve tehdit kaydı olan Özyanık ile arkadaşını gözaltına aldı. Başta Çetindağ’ı öldürdüğünü inkâr eden Özyanık, ardından darp ettiğini kabul etti ancak öldürme niyetinin olmadığını öne sürdü. Strasbourg Savcılığı, Özyanık’ın kasten cinayetten yargılanmasını talep ediyor.  

Haber

İzmir'de kadın cinayeti!

Haber

Malatya'da kadın cinayeti: Selda Taş eşi tarafından öldürüldü

Haber

İstanbul'da kadın cinayeti: Öğretim görevlisi Aylin Sözer öldürüldü!