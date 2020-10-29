Bir işçinin ölümüne neden oldu, ifadesi bile alınmadı!

Cemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, beş gün önce Elazığ’da Mercedes marka otomobiliyle seyir halindeyken Murat Atlı isimli yurttaşa çarptı. Atlı yaşamını yitirirken Güder’in ifadesi bile alınmadı.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, Dersim'in Cemişgezek ilçesinin kaymakamı Mehmet Güder, 24 Ekim’de trafik kazası yaptı. Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana gelen kazada Güder’in kullandığı Mercedes marka otomobil, karşıya geçmek isteyen Elazığ Belediyesi çalışanı Murat Atlı’ya çarptı. Kazada, Atlı yaralandı ve Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın üzerinden geçen beş güne rağmen Kaymakam Mehmet Güder ifade bile vermedi. Kaymakam’ın ifade vermemesinin nedeni CMK gereği, soruşturmanın Diyarbakır’daki Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmesi. Güder’in mesaisinin başına döndüğü de öğrenildi.

Olay yeri tutanağına göre, kazada Murat Atlı ‘asli kusurlu’ bulundu, Kaymakam Güder’in ise herhangi bir kusuruna ‘rastlanmadı.’ Tutanakta, “Yaya Murat Atlı aniden yola çıkması sonucu aracın sağ ön çamurluk, sağ ön köşe kısımlara çarparak aracın atması sonucu orta refüje düştüğü, kaza yerinden yaralı olarak ambulans vasıtasıyla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığı tespit edilmiştir. Kaza yeri incelenmesinde kazanın oluşumda yaya Murat Atlı 2918 sayılı KTK’nın 68/1-b (yüz metreye kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak bulunduğu halde yayaların karşı tarafa geçmek için taşıt yolunun yaya ve okul geçidi veya kavşak giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerini kullanmaları) kusurunu ihlal ettiği tarafımızca asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Kazanın oluşunda Mercedes otomobil sürücüsü Mehmet Güder’in kazayla ilgili kusuruna rastlanamamıştır” denildi.

Atlı’nın mesai arkadaşları olan olayın görgü tanıkları ise Kaymakam Güder’in ifade bile vermemesine tepkili. Görgü tanıklarının aktarımına göre, Kaymakam Güder, kazanın ardından arabasından, “Ne biçim karşıya geçiyor” diye bağırarak indi. Yine tanıklara göre Kaymakam, çarptığı Atlı’nın kanlar içinde yerde yattığını görünce sustu ve ambulansın gelmesini bekledi. Görgü tanıkları, kaza anını şöyle anlattı: “Biz Elazığ Belediyesi’nde Park Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan işçileriz. Cumartesi sabah saat 09.00 sıralarında ağaçları temizlerken karşıdan karşıya geçen bir arkadaşımıza beyaz bir Mercedes çarptı.

Arkadaşımızın kafası kırıldı ve vefat etti. Arkadaşımız 40 yasında ve ufak çocukları var. Aracı kullanan kişinin Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder olduğunu sonradan öğrendik. Kaymakam da Elazığlı ve 4 -5 ay Elazığ’da Vali Yardımcılığı yapmış biri. Kaymakam, basın, belediye, adliye her yerde arkaları var, bizim kimsemiz yok. Kaymakam serbest kaldı ve mesaisinde… Sıradan biri olsa ilk duruşma ya da dosya tamamlanana kadar tutuklu ya da gözaltında kalmaz mı? Kalmadı, cumartesi kaza yaptı, pazartesi bir şey olmamış gibi mesaide oldu. İşte sahipsizlik bu, bizim yaşadığımız ve çaresizlik… Taziyeye gittik, çocukları oradaydı ve içimiz içimizi yedi, bu nasıl adalet diye.”