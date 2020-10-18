Bir İngiltere yurttaşından BAE'li bakana yönelik cinsel saldırı suçlaması

İngiliz The Times gazetesinin pazar günleri yayımlanan sayısı The Sunday Times'ın haberine göre, 32 yaşındaki Caitlin McNamara, 69 yaşındaki Birleşik Arap Emirlikleri Hoşgörü Bakanı (BAE) Şeyh Nahyan bin Mübarek El Nahyan'ın cinsel saldırısına uğradığını söyledi.

İddiaya göre, saldırı, bu yıl Sevgililer Günü'nde, McNamara'nın Abu Dabi Hay Edebiyat Festivali'nin açılış hazırlıklarını görüşmek üzere çağrıldığını düşündüğü Nahyan'ın özel bir adadaki villasında gerçekleşti.

McNamara, olaya ilişkin "Korkmuştum. Kaçırdıkları ve hapiste tuttukları Dubaili prenseslere ne yaptıklarını biliyordum. Bu adam, hayatımın her yönünü kontrol ediyordu; uçuşlarım, vizem gibi. Gücünü ve etkisini bilecek kadar [BAE'de] yeterince zaman geçirmiştim" dedi.

BAE Hoşgörü Bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek El Nahyan

Villadan kaçan McNamara, doktor annesini arayarak tıbbi tavsiye alırken ülkeden ayrılma planları yaptı.

Bu sırada Bakan McNamara'yı aramaya devam etti. Telefon kayıtları, olaydan sonraki gün Nahyan'ın 14 kez aradığını ve 16 Şubat Pazar günü de mesaj gönderdiğini ortaya koydu.

'BAE'yi terk et' uyarısı

Mağdur kadın, görüştüğü konsolosluk yetkililerinin, kendisine ülkeyi terk etmesi ve polise şikayette bulunmaması, aksi halde gözaltına alınabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu öne sürdü.

Hazırlığında görev aldığı festivalin gerçekleşmesine iki gün kala, 23 Şubat'ta BAE'den ayrılıp Umman'a geçen McNamara, 5 Mart'ta ülkesi İngiltere'ye döndü.

Gazetenin ulaştığı tıbbi raporda, McNamara'nın, olayın ardından travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşadığı, geceleri tekrarlanan panik ataklar geçirdiği ve uyumakta zorlandığı ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Polise 3 saat görüntülü ifade verdi

İlerleyen günlerde başkent Londra'da polise başvuran mağdur kadın, 3 saat görüntülü ifade verdi. Polis, kadının güvenliğiyle ilgili endişeleri ciddiye alarak her hafta kendisini kontrol etmesi için bir polisi görevlendirdi.

Korkusunu dile getiren McNamara, "Bakanın gücü ve etkisi, bu ülke [İngiltere] de dahil olmak üzere dünyanın büyük bir bölümünü kapsıyor" dedi.

İngiltere'de dava açmak istiyor

McNamara'nın dosyasını üstlenen avukat Carter Ruck, Nahyan hakkında evrensel yargı yetkisi kapsamında İngiltere'de dava açıp açamayacaklarını araştırmaya başladı.

Ruck, bu konudaki hukuki görüşün Kraliyet Savcılık Servisi'ne gönderildiği ancak henüz açıklanmadığı belirtildi.

Öte yandan McNamara, festival komitesini de kendisine destek olmamakla suçladı.

Bakan 'şaşırmış'

Nahyan, iddialara ilişkin gazetenin sorularını cevapsız bırakırken kendisini temsil eden hukuk bürosundan "Müvekkilimiz, iddia edilen olaydan 8 ay sonra ulusal bir gazete aracılığıyla gelen bu iddia karşısında şaşırmış ve üzülmüştür" denildi.