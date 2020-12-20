Bir 'illegal şair' olarak Mesut Odman ile devrim ve şiir üzerine 

soL yazarı Osman Çutsay, yeni şiirlerini bir süre önce 'Işıklıdır Sözlerimiz' başlığıyla kitaplaştıran soL yazarı Mesut Odman ile devrim ve şiir üzerine söyleşti. Önce Üvercinka dergisinin Aralık 2020 sayısında yayımlanan bu söyleşiyi soL okurları için yayımlıyoruz:

Aziz Nesin, Türkiye’de her üç kişiden dördünün şair olduğunu söylerdi. Öyle anlatılır. Haksız değildi. Genlerimizdeki bu “dürtü”, devrimci hareketimiz içinde çok daha etkilidir. Şiir yazmayan ve Türkiye’de yaşayan bir devrimci var mıdır? Herhalde yoktur. Ya da “ihmal edilebilir” düzeydedir. Bizde devrimcilik ve şiir gerçekten de iç içedir.

Bir örneği bir süre önce yeni şiirlerini “Işıklıdır Sözlerimiz” başlığıyla kitaplaştıran Mesut Odman olmalı. Çok uzun yıllar sadece iktisatçı-yazar ve üst düzey yönetici olarak değil, bir sıra neferi olarak da sınıf mücadelesinde yer almış insanlarımızdandır. Şiiri ise hiç bırakmadığını ısrarla yineliyor. ODTÜ’deki hocalarından Ergin Günçe’nin “Çocuklar, ben illegal bir şairim, yazıp yazıp çekmeceme atıyorum” sözünü adeta ömrüne yapıştırdığını, ama kitap yayımlayarak “geç de olsa legale çıktığını” gizlemiyor.

Mesut Odman, devrime, şiire, Nâzım ve insanlarımıza dair sorularımızı yanıtladı.

OSMAN ÇUTSAY - Şiir yazan Türkiyeli bir devrimcisiniz. Devrimcinin şiir okuması ve hatta yazması, sizce nasıl bir şey? Bir görev, bir zorunluluk, bir ekstra alımlama, propaganda veya bildirim imkânı mı? Yoksa farklı/farklılaşmış bir ruhun boşalması mı? Bu itkiyi, içinizdeki bu “şiir zorlamasını” hiç sorguladınız mı? Bir yanıt buldunuz mu?

MESUT ODMAN - Devrimcinin okuması, sorunuzda sıraladıklarınızın hepsidir, diyebiliriz. Kısaltarak, zorunluluk diyelim. Okumadan devrimci olunmaz; olunsa bile, devrimci kalınmaz. Hemen ardından, neler okunacak, sorusu gelebilir. Şiir de kuşkusuz okunacaklar arasındadır. Buradan şu basit sonuca ulaşabiliriz: Şiir de devrimciler için okunması gerekenler arasında olduğuna göre, devrimciler şiir yazmazlarsa, okumak için devrimcilere ve, belki daha önemlisi, değişik nedenlerle şiir okuyan herkese sadece devrimci olmayanların yazdıkları kalacak demektir. Devrimciler de şiir yazmalıdırlar. Şöyle de söylenebilir: Devrimciler şiir de yazmalıdırlar. Zaten yazmışlardır, yazmaya devam etmektedirler.

Kendim için konuşursam, sorudaki anlatımla içimde bir “şiir zorlaması” duyduğumdan söz edemem. Hiç değilse başlangıçta. Nedeni şu olabilir: Öyle bir zorlamadan söz edebilmek için belli bir yetişkinliğe, hem yaş hem birikim açısından ulaşmış olmak gerekir herhalde. Oysa, şiir yazmaya ilk heves ettiğimde, çok küçük yaşlardaydım, çok küçük dediğim basbayağı çocuktum. Dolayısıyla, edinmiş olduğum herhangi bir birikimim de yoktu. Ama Türkiyeli bir çocuktum ve Aziz Nesin’in bundan sonraki sorularınızın birinde hatırlattığınız sözüne uygun biçimde davranmaktan başka çarem yoktu! Öyleyse, dayanaklarıyla tanımlanabilir, anlatılabilir bir “zorlama” ile değil, bir özenti ile, biraz aşağılama kokan bu sözcük yerine kullanabiliriz, bir özenme sonunda şiir yazmaya başladığım söylenebilir.

Yazdığım ilk şiirin açılış ve kapanış dizelerini hâlâ hatırlayabiliyorum. Arada şu anda hiçbir biçimde çıkaramadığım, ama birtakım doğal güzellikleri betimlediğini hatırladığım dizeler vardı.

Bunu ve daha sonrakileri bir deftere yazmıştım. Bir süre devam eden bu şiirleri deftere yazma alışkanlığım, iki kez onları topluca kaybetmeme yol açtı. Defterlerimden ilki, silahlı kuvvetler tarafından verilen muhtıra ile Süleyman Demirel hükümetinin istifasına yol açan 12 Mart darbesinden tam bir hafta önce, 5 Mart 1971’de ODTÜ yerleşkesine bir gece baskını yapan güvenlik güçleri eliyle yok edildi. Üniversite yurtlarındaki aramalardan ve gözaltılardan sonra serbest bırakılıp ertesi gün odamıza döndüğümde ders kitapları dışındaki kitaplarımla birlikte şiir defterimin de yerinde yeller esiyordu. İkinci kayıp olayı ise 12 Eylül döneminde bir gün evimde karakol kuran polis marifetiyle gerçekleşmişti. Bu iki dersin etkisiyle midir, nedir, bir daha defterlere yazmadım şiirlerimi; karmakarışık, küçüklü büyüklü kâğıtlara yazdım. Bu veriler, Aziz Nesin’in sözünü ettiği şair yurttaşlar kalabalığına güvenlik güçleri mensuplarımızın da dahil olduğunu gösterir mi, bilmem.

Bir de, kendimle ilgili olarak, şiirle uğraşanlarda pek yaygın olmadığını sandığım bir durumdan söz edebilirim. Yazdığım şiirleri, birkaç istisna dışında, dergilerde hiç yayımlamadım. Oysa, genellikle, şairler yazdıkları şiirleri dergilerde yayımlarlar; şiirler birikir, sonunda kitaplaştırılır. Son kitabın arka kapağında yazdım, benim hocam olmasa da bizim bölümde iktisat dersleri veren şair Ergin Günçe ile fakülte kantininde yarenlik ederdik fırsat buldukça. “Çocuklar” derdi, “Ben illegal bir şairim, yazıp yazıp çekmeceme atıyorum.” Benim şiir yayımlama alışkanlığım da buna benzer. Yazıp yazıp bir kenarda biriktirdikten, ara sıra da polise kaptırdıktan sonra, “neçe sonra” der halkımızdan kimileri, kitaplaştırma kararı vermişimdir. Üç kitap böyle böyle ortaya çıktı ve, biraz da bu yüzden, her biri alışılmış şiir kitabı boyutlarını oldukça aştı. İlk şiir kitabım yayımlandığında yaşım 45 olmuştu. O kitabı çok sevdiğim bir dostuma imzalarken, işte sana legale çıkışımın kanıtı, diye yazdığımı hatırlıyorum.

Bu gecikmede, edebiyat çevreleriyle ilişkilerimin güçsüzlüğünün, güçsüzlük de söz mü, hemen hemen hiçbir ilişkimin olmayışının da payı vardır mutlaka. Buna karşılık, ömrüm boyunca, aklım erdiğinden beri desem daha doğru, örgütlü toplumsal mücadelenin içinde oldum. Bunu herhangi bir açıklayıcılık taşıdığı için değil, nesnel bir saptama ve bir bakıma özeleştiri olarak belirtiyorum sadece.

Yalın ve derin şiir: Devrimci insan

OSMAN ÇUTSAY - Sessiz Yürüyüş, Geceyi Bölen Şiirler, Işıklıdır Sözlerimiz... Bu kitaplarınızı okuduğumuzda, şiire bakışınızda yalın bir dille içinde çırpındığımız büyük karmaşayı, yani mücadele içindeki devrimci insanı anlatma çabanızı görüyoruz. Yazı’nın, yazma eyleminin bir toplama değil, toplananları sadeleştirme eylemi olduğu da çalışmalarınızda hemen göze çarpıyor. Bize bu “sadeleştirme enerjisini“ şiirinize neden temel aldığınızı anlatabilir misiniz? Mesut Odman nasıl bir ihtiyaç belirlemesiyle böyle bir tarzı (“büyük kargaşayı bir yalınlık içinde soyutlayabilmek” diyelim) seçmiş olabilir?

MESUT ODMAN - Şiirlerim için dile getirdiğiniz “büyük kargaşayı bir yalınlık içinde soyutlayabilmek” değerlendirmesinin hoşuma gittiğini söylemeliyim. Hoşuma gitmesi bir yana, kendim için olabildiği kadar nesnel bir yaklaşımla belirtmeye çalışsam, aşağı yukarı böyle bir saptama yapardım. Biraz daha gösterişli sözlerle anlatmaya kalksam şöyle de diyebilirdim: Bence güzelliği yalınlıkta aramak en iyisidir; yalnız en iyisi değil en zor olanıdır da. Daha önce de söylediğimi hatırlıyorum, sizinle dört beş yıl önce yaptığım bir söyleşideydi galiba, “yalın ve derin bir şiir” yazmaya çalıştım hep. İyimser bir bakışla söylersem, pek seyrek becerebilmişimdir herhalde.

Evet, bu “yalın ve derin şiiri” devrimci insanı anlatmak için yazdığım söylenebilir. Bir tür totoloji olarak görülmemeli, devrimci insan da yalın ve derindir. Bu cümle “keşke öyle olsaydı” hayıflanmasını akla getiriyorsa, şöyle de diyebiliriz: Yalınlık ve derinlik devrimci insanın iki önemli özelliğidir; insan bu özelliklere yaklaştıkça, belki bir iki özelliği daha kazandığında, devrimci nitelemesini hak eder.

Ancak, bu kadar değil. Hayatım boyunca, yalnız devrimci insanlar değil, devrimciliğin ne olduğunu bilmemekle birlikte kafa yormaya da çalışmayan iyi insanlar, devrimcilikle ilişkisi böyle tanımlanabilecek kötü insanlar ve düpedüz karşı devrimciler de oldu yanımda yöremde, karşımda. Dolayısıyla, şiirlerimde onların da izleri vardır. Açık ya da örtük olarak. Lise yıllarımın sonuna kadar içinde olduğum ailemde, hemen hepsi emekçi insanlar olmakla birlikte, devrimci kimse yoktu. Ayrıca, okullarda bilinçli karşı devrimcilerin yanı sıra devrimci hareket karşısında ilgisiz ve bilgisiz olanlarla da yan yana ve karşı karşıyaydık. Aynı durumun 28 yıl sürmüş emekçi hayatım içinde de var olduğunu ekleyebilirim. Bu dediklerim olağandışı sayılmaz elbet; pek çok insan için geçerlidir. İyisiyle kötüsüyle, devrimcisiyle karşı devrimcisiyle, çoğu sıradan insanlarla birlikte yaşadım; sıradışı ve olağanüstü insanlar da vardı içlerinde, ama onlar azınlıktaydılar kuşkusuz. Diyeceğim, şiirlerimde bütün bu insanların izleri vardır.

Devrimci Nâzım: Tepeden tırnağa şiir

OSMAN ÇUTSAY - Daha öncesi de var, ama özellikle 1960’lar, 70’ler ve kısmen 80’lerde genç devrimciler, en çok şiir yazardı. Her devrimci biraz şairdi. Basit bir şehir efsanesi değil, yakışıyor: Aziz Nesin’in “Türkiye’de her üç kişiden dördünün şair olduğunu veya şiir yazdığını söylediği” de bilinir. Devrimci Türkiye solunun kurucu babalarından Büyük Nâzım, gerçekten büyük bir yıkıcı ve kurucuydu. Büyük bir şairdi. Devrimci hareketimiz şiirle iç içe yani. Devrimci hareketimizin şiirle bu ilişkisi, tek tek devrimci insanlarımızı ve partileri yıllar içinde nasıl etkiledi? Olumlu mu olumsuz mu bir etki bu?

MESUT ODMAN - “Devrimci hareketimizin şiirle iç içe” olduğu saptamanıza, ya da yorumunuza diyelim isterseniz, katılıyorum. Nâzım’dan beri öyledir. Onun bu iç içeliğin ilk ve en belirgin örneği olduğunu söyleyebiliriz. “En belirgin” derken anlatmak istediğim, Nâzım’ın devrimin bir sıra neferi olmaktan yüksünmemekle birlikte, örgütlü bir komünist ve partinin önemli basamaklarında bulunmuş biri oluşudur. Denebilirse, devrimci hareket ile şiirin iç içeliği olabilecek en uç örnekle başlamış oluyor. Daha sonra da devrimci hareketin ve örgütlerinin içinde şiirle uğraşanlar hep var olmuştur. Hatta, bunu şiir yazan ve ara sıra değil, ısrarla, düzenli olarak şiir okuyanlar olarak düşünürsek, var olmuştur yerine, şiir yazmak ve okumak devrimci hareketimizde yer alanlar için neredeyse vazgeçilmez bir uğraş olmuştur dememiz gerekiyor.

Bu durumun tek tek devrimciler ve onların örgütleri üzerindeki etkileri konusunda söz söylemek istemem; çünkü, söyleyeceklerimin öznellik yanı çok fazla ağır basabilir; elimde nesnel veriler, o tür verileri toplayıp sergileyen çalışmalar yok. Yine de şu kadarını belirtebilirim: Şiir yazanlar, daha genişletirsek, şiirle uğraşanlar zaman zaman “işe yaramaz” kimseler olarak görülmüş; buna karşılık, birincilerin de onlara, şiire ve şairlere karşı umursamazlık gösterenlere örgütten uzaklaşma, mücadeleden soğuma ve benzeri tepkiler verdikleri yolunda bir gözlemim var. Ne kadar geçerlidir, gerçeğe uygunluğu ne kadardır, bilemem.

Yeniden Nâzım’a dönmek istiyorum. Yıllardır kültür merkezlerinde, parti örgütlerinde, başka yerlerde yaptığım pek çok konuşmada değindiğim bir nokta var. En tanınmış, her ülkede, her dilde adı en çok yinelenmiş militanı, yöneticisi şair olan bir başka sosyalist/komünist parti var mıdır şu dünyada? Ho Amca geliyor aklıma, Mao’nun da şiir yazdığını biliyoruz. Onların bazı şiirlerinin altmışlı yıllarda dilimize çevrildiğini hatırlıyoruz. Ama onlar da adı anılınca ilk akla gelen özelliği şairlik olan devrimciler değildir. Oysa, Nâzım’ın adı geçtiğinde, devrimciliğinden, komünistliğinden kimsenin kuşkusu yoktur da, hepsinden önce hatırlanan şairliğidir.

Buradan, devrimci hareketimizin şiirle iç içe oluşunda Nâzım’ın bu özelliğinin etkili olduğu, hatta etkenlerin başında yer aldığı ileri sürülebilir. Ayrıca, şunu da eklemeden geçmeyelim. Onun son eşi, Sovyet yurttaşı Vera Tulyakova’nın tanıklığına başvurmakta sakınca olmasa gerektir. Şöyle diyordu Tulyakova, belleğimde kaldığı biçimde aktarmam yeterli olur, umarım: Ölümüne yakın bir zamanda, “Ülkemden ayrılmakla iyi etmedim” diye başlayarak devam ediyormuş Nâzım, “İçeri atarlardı, her türlü engeli çıkarırlardı, en kötüsü birkaç yüz şiir yazılmamış olurdu. Oysa, yurdumda kalsaydım, kavgamıza çok daha faydalı olabilirdim.”

Turgut Uyar bir yazısında “mevcut olmasa idi şiiri icat edecek, bulacak adamdır” demişti onun için. Böyle bir şairin önceliğini bu açıklıkta ve olağanüstü şiirlerine böylesine insafsızca davranarak dile getirmesine ancak müthiş denebilir. Evet, devrimci hareketimiz şiirle iç içedir ve belirleyici olan ilkidir.

En büyük sanat yapıtı: Sosyalizm

OSMAN ÇUTSAY - Marx, sınıflı toplumları tarih öncesi sayardı. Siz bir yazınızda, “Devrim, en güzel sanat eserini yaratmak için zorunlu olan işlerin ilki ve en çok emek isteyenidir” diyorsunuz. O zaman sanat tarihi açısından da, (bırakalım komünist toplumu) sosyalist devrimden öncesini bile bir tür “sanatın tarih öncesi” sayabiliriz. Bu “tarih öncemizde” sanat pratiklerinin nasıl bir rolü veya işlevi olabilir? Devrim nasıl bir sanat pratiği istiyor/gerektiriyor sizce?

MESUT ODMAN - Bir noktadan sonraki siyasal tutumunu yanlış bulduğum bir devrimcinin çok önemsediğim bir sözü var: En güzel sanat eseri, ya da en büyük demişti, şu anda hangisi olduğuna emin değilim, sosyalist toplumdur. Sosyalist toplumu önceleyen, onun önkoşulu ise sosyalist devrim olduğuna göre, devrimi ve devrim için mücadeleyi ayrı bir yere koymak gerekir. Bir sıralama yapmak söz konusu olduğunda da bu yerin birinci sırada olması doğaldır.

Ancak, “nasıl bir sanat pratiği” sorusunun somut karşılıklarını belirtmeye çalışmak, sanata dışarıdan ve ona pek de dostça bakmayan yönlendirmelerde bulunmak suçlamalarına yol açabilir. Açarsa açsın, neredeyse bütün bir yirminci yüzyılda bu türden kalın kafalılıklarla uğraşmaktan bıktık, deyip geçebiliriz. Ama hoyratça davranmak yerine, sabırla anlatmayı seçelim dersek, sözgelimi, Aragon’un yardımına başvurabiliriz. Sovyet Yazarlar Birliği’nin 1954 yılının aralık ayında yapılan ikinci kongresine konuk olan Aragon, oradaki konuşmasında şunları söylemiş:

“Her şiir kaynağını, gücünü oluşmakta olan tarihten, gerçek insanların yaşamından, bu insanların önüne çıkan sorulara verilen karşılıklardan alır; şiir bu insanların kavgalarının bir silahıdır, bu kavgada şair öteki insanlardan sözünün ve ezgisinin gücüyle ayrılır. (…) Şiir atom biliminden eski bir buluştur, ama onun gibi iyiye de kötüye de kullanılabilir ve, onun gibi, insanın ortadan kalkmasına ya da yüceltilmesine yarayabilir. Biz şairler şimdiki zamana karşı, geleceğe karşı özel bir sorumluluk taşımaktayız. Şiir tarihsel akışın ortasındaki bir ada, bir sığınak değildir; o bütün insanların mücadelesinin bir parçasıdır. Gerçek şiir iyiliğin şiiridir; yeryüzündeki bütün insanlarla birlikte bireyciliği, bu korkunç grev bozguncusunu yenecek, gene bütün insanlarla birlikte karanlıkları ve toplumsal baskıyı yenecek olan şiirdir. Gerçek şiir, gerçek dünyanın şiiridir; çünkü bu zafere ulaşabilmesi için uğrayacağı değişikliklerin öğeleri bu bu dünyanın içindedir. Gerçek şiir, gerçekçiliğin, sosyalizm adını verdiğimiz mutluluğa doğru yol alan gerçekçiliğin şiiridir; bu şiir insan ruhunun ışığıdır, karartılmaması, herkesin iyiliğine kullanılması gereken ışığıdır."

Geçen yüzyılın en büyük şairlerinden birinin şiir için söyledikleri, bana yer yer abartılı görünse de, bütün sanatlar için geçerlidir. Ancak, özellikle sinemada, tiyatroda, müzikte sanat pratikleri, üretimden ürünlerin halka ulaştırılmasına kadar bütün aşamalarda, çok esaslı örgütlenmeleri zorunlu kılıyor. Sanatı kapitalizmin, her şeyi serbestçe alıp satma peşindeki piyasanın saldırısından, kuşatmasından, ayartmasından koruyup kurtarmanın yolu buradan geçiyor. “Nasıl bir örgütlenme?” sorusunun ise bu söyleşimizin sınırlarını aştığını, ayrıca daha katılımlı biçimde ve eylem içinde tartışılması gerektiğini sanıyorum.

