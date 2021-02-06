Bir ilde daha ekmeğe zam: 2 lira oldu

Kocaeli'de 17 Ocak 2020’de gramajı 280 gramdan 230 grama düşen ekmeğin fiyatı sabit tutulmuş, 1,75 TL olarak belirlenmişti.

Bu gramaj zammı sonrası ekmeğe bir zam daha gelirken, 230 gram ekmek 2 TL olarak belirlendi.