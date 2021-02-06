Bir ilde daha ekmeğe zam: 2 lira oldu

Ekmek fiyatlarına birçok ilde zam gelmiş, fiyat iki liraya çıkmıştı. Son zam haberi Kocaeli'den geldi.

Haber Merkezi

Kocaeli'de 17 Ocak 2020’de gramajı 280 gramdan 230 grama düşen ekmeğin fiyatı sabit tutulmuş, 1,75 TL olarak belirlenmişti.  

Bu gramaj zammı sonrası ekmeğe bir zam daha gelirken, 230 gram ekmek 2 TL olarak belirlendi.  

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