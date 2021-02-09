Bir ilde daha 1 ay süreyle etkinlik ve eylem yasağı

Denizli’de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Kentte toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi faaliyetlerin bir ay süre ile yasaklanmasına karar verildi.

Toplantıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “vaka artışlarının önüne geçilebilmesi için bazı etkinliklerin kısıtlanması” gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak amacıyla ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda her türlü açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto eylemi ve benzeri etkinliklere bugünden itibaren bir ay süre ile müsaade edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.