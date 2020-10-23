Bir ilçede ev ziyaretleri yasaklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.
Ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gölpazarı ilçesi mülki sınırları içerisinde vatandaşlarımızın birbirlerine ev ziyareti, taziye ve 'geçmiş olsun' ziyareti yapmaları ile maske takmaksızın ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın toplu olarak bir arada bulunmaları İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yasaklanmıştır."
Söz konusu karara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı da söylendi.