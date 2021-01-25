Bir hemşire daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan 50 yaşındaki İsmihan Emirdağ'ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ankara Tabip Odası haberi duyururken, "Covid-19 meslek hastalığı kabul edilsin" diye yazdı.

#Ölüyoruz



Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan İsmihan Emirdağ covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.



Ailesine ve sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz.#OyalamaDeğilYasa#Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/ubKRg9I6n4 — Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) January 24, 2021

Dün en az iki iş cinayeti daha

Öte yandan dün en az iki iş cinayeti daha yaşandı. Bursa Yıldırım'da bulunan Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde Tekstil Mühendisi olarak çalışan 34 yaşındaki Yunus Emre Akyol Covid-19'dan yaşamını yitirdi.

Tekirdağ Kapaklı'da bir ekmek fırınının depo kısmında kaynak yaparken yük asansörü kabininin altında kalan 69 yaşındaki Hüseyin Demirci de kurtarılamadı.