Bir hekim daha yaşamını yitirdi

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdülmenap Güzel Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir hekimin daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Dicle Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Abdülmenap Güzel’i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz" denildi.

TTB bugün Ankara’da çalışan Dr. Nejdet Gökçınar'ın da COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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