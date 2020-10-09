Bir hekim daha yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir hekimin daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Dicle Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Abdülmenap Güzel’i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz" denildi.
Dicle Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Abdülmenap Güzel’i— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 9, 2020
COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/rMakqGVsuH
TTB bugün Ankara’da çalışan Dr. Nejdet Gökçınar'ın da COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.