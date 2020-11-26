Bir hekim daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Çankırı'da 46 yaşındaki aile hekimi Dr. Kahraman Pehlivan Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada "Çankırı Korgun Aile Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimi olarak çalışan Dr. Kahraman PEHLİVAN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pehlivan'ın 24 Kasım'da nefes darlığı şikayetiyle acil servise başvurduğunu, çekilen akciğer tomografisinin koronavirüsle uyumlu saptandığının tespit edildiğini belirtti.

Pehlivan'ın evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Genel durumunun kötüleşmesi üzerine helikopter ambulans ile sevki planlanmış, ancak nakil esnasında kalbinin durması üzerine tekrar hastanemize alınarak gerekli müdahaleler yapılmıştır. Yoğun bakımda yapılan tüm tedavi ve müdahalelere rağmen genel durumu düzelmeyen hekimimizi bugün kaybettik. Mekanı cennet olsun. Başta ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."