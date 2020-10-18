Bir günde 5 sağlıkçı Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir günde 5 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TTB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bir günde 5 sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle yitirdik. #Yönetemiyorsunuz #Tükeniyoruz #Ölüyoruz" denildi.

Bir günde Covid-19'dan yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının Ferhat Gencer, Harun Dönmez, Dr. Salih Kanlı, Yasemin Çolak, Dr. Turan Yıldırım olduğu belirtildi.

Ferhat Gencer SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde otomasyon görevlisiydi.

Harun Dönmez Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personeliydi.

Dr. Salih Kanlı İstanbul'da işyeri hekimi olarak çalışıyordu.

Yasemin Çolak Batman'ın Sosan ilçesinde ebe olarak görev yapıyordu.

Dr. Turan Yıldırım ise Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıydı.