'Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevden alındı

Geçen 15 Temmuz’da TRT’de “Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor” diyen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüyle ilgili özel yayın gerçekleştiren TRT'deki programa konuk olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, "Benim bu konudaki kanaatim 15 Temmuz’dan gerekli dersin alınmadığı ve yeterli önlemlere gidilmediği şeklindedir. Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor. Bu uyarıyı yapmak benim vazifem” demişti.

Odatv'nin haberine göre Köse’nin bugün yaptığı paylaşımla görevinden alındığı anlaşıldı. Köse yerini, fakültenin bir diğer hocası Prof. Dr. İsmail Safa’ya bıraktı.

Köse Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “YENİ DEKANIMIZ Marmara İlahiyat'ın yeni dekanı Prof. Dr. İsmail Safa Üstün kardeşimdir. Yıllardır beraber çalıştığımız İsmail Safa hocamızın başarılı olacağına inancım tamdır. Bundan böyle şahsıma tevdi edeceği her türlü görev vazifemdir. Ne mutlu Marmara İlahiyatlıyım diyene” ifadelerini paylaştı.