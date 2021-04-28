Bir erken seçim tarihi açıklaması da Davutoğlu'ndan

Bir televizyon programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefette olsa erken seçim isteyeceğini belirtirken, "Bir ülkede ekonominin bu kadar yoksullaşmaya yol açtığı ve yolsuzlukların bu seviyeye ulaştığı bir yerde erken seçimden daha doğal ne olabilir?" diye konuştu.

Davutoğlu, bu yıl seçim ihtimalinin olduğunu, eğer bu yıl yapılmazsa 2022 yılında çok yüksek bir ihtimalle erken seçime gidileceğini belirtti.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini, pandeminin de zor olan şartları daha da zorlaştırdığını söylemiş, erken seçim tartışmalarına ilişkin “Beklentimiz, normal zamanından birkaç ay önce erken seçim. Bir de sonbaharda seçim yapmak AK Parti’ye yarıyor. 2022’nin sonbaharında bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tele1'den Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtlarken "Koşullar Türkiye’yi erken seçime götürecek. Sonbaharda erken seçim olabilir" demişti.