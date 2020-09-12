Bir eczacı daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Eczacı Yücel Yıldırım, Covid-19'dan yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği haberi sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:



"Kırşehir’in Kaman ilçesinde çalışan Ecz.Yücel Yıldırım Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz."