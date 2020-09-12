Bir eczacı daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Eczacı Yücel Yıldırım, Covid-19'dan yaşamını yitirdi.
Türk Tabipleri Birliği haberi sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:
"Kırşehir’in Kaman ilçesinde çalışan Ecz.Yücel Yıldırım Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz."
Kırşehir’in Kaman ilçesinde çalışan Ecz.Yücel Yıldırım Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 11, 2020
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/hSZ8glAAt0