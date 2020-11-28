Bir Dünya Kupası kahramanı daha yaşamını yitirdi

2002 Dünya Kupası'nın açılış maçında Fransa'ya karşı ilk golü atan Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncusu Papa Bouba Diop yaşamını yitirdi.

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Senegal Milli Takımı, Fulham ve Portsmouth'un eski orta saha oyuncusu Papa Bouba Diop, 42 yaşında yaşamını yitirdi.

2002'deki Dünya Kupası çeyrek final maçında Türkiye'ye elenen Senegal Milli Takımı'nda oynayan Diop, takımının Fransa'yı 1-0 yendiği turnuvanın açılış maçında golü atan isimdi.

FIFA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bir kez Dünya Kupası kahramanı olduğunuzda, daima Dünya Kupası kahramanı olursunuz" denildi.

Diop'un uzun süredir hastalıkla mücadele ettiği belirtildi. 

Premier Lig'de 128 kez maça çıkan Diop, Fulham ve Portsmouth'un yanı sıra  West Ham United ve Birmingham City formalarını da giydi.