Bir doktor ve bir eczacı daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

İstanbul'da çalışan Üroloji Uzmanı Dr. Mesut Cem İlkin ve eczacı Hüseyin İlhami Okatan Covid-19'dan yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

İki sağlık emekçisi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İstanbul Eczacı Odası paylaşımında, "Meslektaşımız, Odamız üyesi Ecz. Hüseyin İlhami Okatan’ı Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı diliyoruz" diye yazdı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de, İstanbul Özel Halkalı Kent Hastanesi'nde çalışan Üroloji Uzmanı Dr. Mesut Cem İlkin'in Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Türkiye genelinde salgında 61 hekim yaşamını yitirdi

İstanbul Tabip Odası, İlkin'in yaşamını yitirmesiyle Covid-19 nedeniyle vefat eden hekim sayısının Türkiye genelinde 61'e, İstanbul'da 21'e yükseldiğini açıkladı.

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981 yılı mezunlarından, Üroloji Uzmanı üyemiz Dr. Mesut Cem İlkin'i Covid-19 sebebiyle 9 Kasım 2020, Pazartesi sabahı kaybettik. Acımız büyük.

Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz.

Son olarak Halkalı Kent Hastanesi'nde görev yapmakta olan meslektaşımızla birlikte Covid-19 sebebiyle vefat eden hekim sayısı İstanbul'da 21'e Türkiye genelinde 61'e yükseldi.

Meslektaşlarımızı, sağlık çalışanlarını önlenebilir bir hastalık sebebiyle birbiri ardına kaybetmek acımızı daha da artırıyor. Bir kez daha haykırıyoruz: Yönetemiyorsunuz! Hastalanıyor, Ölüyor, Tükeniyoruz!"

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