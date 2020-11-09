Bir doktor ve bir eczacı daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

İki sağlık emekçisi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
İstanbul Eczacı Odası paylaşımında, "Meslektaşımız, Odamız üyesi Ecz. Hüseyin İlhami Okatan’ı Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı diliyoruz" diye yazdı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) de, İstanbul Özel Halkalı Kent Hastanesi'nde çalışan Üroloji Uzmanı Dr. Mesut Cem İlkin'in Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Türkiye genelinde salgında 61 hekim yaşamını yitirdi
İstanbul Tabip Odası, İlkin'in yaşamını yitirmesiyle Covid-19 nedeniyle vefat eden hekim sayısının Türkiye genelinde 61'e, İstanbul'da 21'e yükseldiğini açıkladı.
İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: