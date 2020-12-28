Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA'nın aktardığına göre, Başhekimlikten yapılan açıklamada, yaklaşık 35 gündür yoğun bakımda tedavi gören Durmuş'un yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Covid-19 mücadelesinde en önde savaşırken hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüsten hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Yavuz Durmuş, geçtiğimiz yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın en iyi hekimi seçilmişti. Durmuş Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti. Durmuş'a teşekkür belgesini de törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.