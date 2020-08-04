Bir doktor daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Dün 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü'nün kaybının ardından Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Diyarbakır Tabip Odası, "Bugün aldığımız haberle, Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun’u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" diye yazdı.