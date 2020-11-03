Bir biranın markete yolculuğunun bilinmeyen hikayesi…

Yakın zamanda Tuborg’da farklı birimlerde ve kentlerde çalışan işçiler bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dile getirmiş, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı altında mücadeleye başlamıştı.

O işçilerin belki de en büyük yükü taşıyanlarıyla buluşup yaşadıkları sorunları, taleplerini konuştuk. Tuborg’da dağıtım bölümünde çalışan işçiler, neredeyse tüm arkadaşlarının ameliyatlık olduğunu, artık taşıdıklarını yükleri kaldıramaz hale geldiklerini, çalışan sayısı azalsa da iş yüklerinin arttığını ve sürekli mobbinge maruz kaldıklarını belirtiyor. Bu nedenle PE çatısı altında bir araya gelerek taleplerini dile getirdiklerini belirtten işçiler, Tuborg’un bu konuda yalnız olmadığını, tüm dağıtım işçilerinin kendileri gibi büyük sorunlar yaşadıklarını ekliyor ve hepsini bir araya gelmeye, mücadeleye çağırıyor.

'Salgınla iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı'

O işçilerden biri olan ve işten atılma tehlikesi nedeniyle ismini veremeyen A., “İşe başladığımızdan beri iş yükü fazla, çalışan sayısı az” diyor ve bu durumun salgınla birlikte iyice içinden çıkılmaz bir hal aldığını ifade ediyor.

“Saat 5’ten sonra sahada kalmayın diyorlar, fazla mesai parası vermemek için. Bizim zaten onda gözümüz yok” diyen A., “Ancak verdikleri ve dağıtmamızı istedikleri malların o süre içinde dağıtılmasına imkan yok. Mecburen çalışma süremiz artıyor. Verdikleri fazla mesai ücreti zaten komik. Onun için kimse işin uzamasını istemez. Her gün yüzlerce kasa indirip boşaltmak kolay mı zannediliyor?” sözleriyle yaşadıklarını anlatıyor.

'Ağır iş yapamaz raporu alan işçiyi işten çıkardılar, hepimiz ameliyatlık durumdayız'

Çalışan sayısının eksik olduğunu, yeni personel almak yerine işin aynı sayıda personelle yapılmak istendiğini belirten bir başka çalışan B., ise “Birçok arkadaşımızın omuzlarında, kollarında yırtıklar, fıtıklar oluyor. Ağır iş yapamaz diye rapor alan bir arkadaşımız işten bile çıkarıldı. Ağır iş yapamamasının nedeni de zaten taşıdığı kasalar. Ameliyatlık olmayan neredeyse yok” ifadesini kullanıyor.

'Yemek yiyecek vaktimiz bile yok'

Gün içinde yemek yiyecek, bir mola verecek zamanları bile olmadığını belirtiyor dağıtım işçileri. “Öyle yoğun çalışıyoruz ki, 5’ten sonraya kalmayalım diye yemek molası bile veremediğimiz günler oluyor, arada bir şeyler atıştırıp tutmaya çalışıyoruz kendimizi. Neredeyse hepimiz sağlık sorunları yaşıyoruz” diyorlar.

'O siperliğin altında çalışmak ne kadar zor, bir taşısanız bu kadar yükü...'

Salgın günleri işçilerin zaten var olan sorunlarını bir kat daha arttırmış durumda. “Gün içinde kendimizi korumaya çalışıyoruz. O siperliğin altında çalışmak ne kadar zor bir taşısanız bu kadar yükü… Ancak sürekli kasalara, şişelere bir şekilde temas ediyoruz. Gün içinde birçok noktaya uğruyoruz. Salgına yakalanan arkadaşlarımız oluyor o nedenle” ifadesini kullanıyor A.

Yükün tuzu biberi: Mobbing

Rapor alan ya da karantinada bulunan işçilerin yarattığı boşluk da doğal olarak diğer işçilerin omuzlarına yüklenen ek yüzlerce kasa oluyor.

Tüm bu tablonun üzerine bir de ağır bir mobbing biniyor. “Saat 5.00’te işi bitirmiş olacaksınız”, “Bu kasadaki patlak nedir, birayı kırıp siz mi içtiniz?”, “Nerede oyalandınız?”, “Bu iş bitecek” sözlerini duymaktan sıkıldıklarını, üzerlerindeki yükün giderek arttığını aktarıyor işçiler.

'Adam senile konuşurken küçümsüyor'

“Adam seninle konuşurken küçümsüyor, 'aslanım', 'kaplanım', 'bu niye böyle, bunu şöyle yapacaksın' diyorlar. Diyelim işi yetiştiremedim, o ürünün yetişmemesi ürünün çokluğu, çalışan sayısının azlığından değil de senin keyfi davranışınmış gibi davranıyorlar. İşi bitirdiğimizde mecalimiz kalmıyor, onun farkında değiller. Bir dükkana mal götürüyoruz, içeri taşı, depoya diz bile diyorlar. Bunlara dahi göz yummamız, ne istenirse yapmamız isteniyor” diyor B.

'Covid-19 önlemi diye gündem değerlendirmeyin dediler'

Bu durum nedeniyle Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’nda bir araya geldiklerini belirten işçiler, yaptıkları açıklamalar sonrası dikkat çeken bir Covid-19 önlemleri metni geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandılar:

Covid-19 önlemleri diye bize bir araya gelmeyin, birlikte yemek yemeyin vs gibi önerilerde bulunuyorlar. Bunlar da gerçekçi değil ama asıl ilginci “gündem değerlendirmeyin” demeleri. Bunun Covid-19’la değil, bizim ses çıkarmamızla ilgisi var.

'Sadece Tuborg değil, hepsi böyle'

Tüm dağıtımcılar aynı alanda toplanıyor, aynı alanda ayrılıyor işe çıkıyor. Birlikte dağıtıma çıkıyorlar.

Öte yandan bu durum sadece Tuborg’la ilgili sanılmasın. Bu sektördeki sorunlar genel, hem dağıtım hem satışta çok fazla sorun var. Diğer dağıtım firmalarının tamamında benzer sorunlar var, onların da bu genel sorunlara karşı bir araya gelmesi gerekiyor. Herkese iş bulamazsın diye korku verilmeye çalışılıyor, insanlara işsizlik korkusuyla bu ağır dayatmaları yapıyorlar.

Biraları indirirken bir tane bira kırılmış, yönetici sen kırıp içtin diyor, iade almıyor. Bizlere böyle davranılmasının nedeni kendilerine çok güvenmeleri, biz bir araya gelince bu davranışların da son bulacağını göreceğiz, göstereceğiz.