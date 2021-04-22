Bir banka emekçisi anlatıyor: Nedir bu patronların 'centilmenlik' anlaşmaları?

Rekabet Kurumu'nun önceki gün başlattığı soruşturmayla patronların çalışanlarıyla ilgili kendi aralarında yaptıkları "centilmenlik" anlaşmaları gündeme geldi.

Kurum 32 büyük şirket hakkında "işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle" soruşturma açıldığını duyurdu.

Özellikle banka ve yazılım sektörlerinde bilinen ama açıktan dile getirilmeyen patronlar arası bu anlaşmaların arka planını bir banka emekçisine sorduk.

Banka emekçisi şunları anlattı:

Daha düşük ücret daha uzun mesai

- "Bankalar ya da iştirak şirketleri özellikle yazılım, bilgi teknolojisi bölümlerinde dış kaynak (outsource) şirketlerle anlaşmalar yapıyorlar. Bu anlaşmalar aslında bazı işleri bu taşeron şirketlere devretmek anlamına geliyor.

- "Centilmenlik anlaşmaları" daha çok bu anlaşmalar kapsamda gündeme geliyor. Anlaşma "senin bu iş için kiraladığın personelini transfer etmeyeceğim" anlamına geliyor. Bankalar taşeron kullanımını temelde bir banka personeli kadar çalışan emekçiyi, daha düşük ücret ve haklarla, daha yüksek mesailerle çalıştırma imkanına sahip olmak için tercih ediyorlar.

Taşeron da banka da memnun

- Bankalar bu "centilmence" anlaşmanın sonucu olarak aslında ihtiyacı olduğu bu emekçileri bankanın kadrosuna almaktan da kurtulmuş oluyor. İşi bir açıdan parça başı, proje başı hale getirmek çok kârlı olabiliyor. Kiralanan işçiyi devamlı çalıştırmak ve kadrolu işçiye verdiği hakları vermemek de duruma göre tercih edilen bir yöntem.

- Diğer yandan taşeron şirketin de işine geliyor bu. Çünkü bu şirket bankayla yaptığı anlaşmadan elde ettiği gelirin çok küçük bir bölümünü "kiraladığı" emekçiye vererek kâr etmiş oluyor. Taşeron şirket yıllık sözleşmelerle ya da proje başı bankaya kiraladığı emekçinin işine bankayla olan anlaşma biter bitmez son verebilme şansına sahip oluyor. Aslında her iki taraf açısından da son derece kârlı ve emekçilerin ezildiği bir model bu. Yazılım emekçileri ortalamaya göre ücretlerinin yüksekliği ve iş bulma kolaylığı nedeniyle bu derin sömürüye şu ana kadar çok az ses çıkardılar.

İşçilerden maaşlarını gizlemeleri isteniyor

- Bu noktada emekçiler her ne kadar iş yerlerinin "etik kuralları" ya da yöneticilerin sözlü uyarıları olsa da birbirlerinin ücretlerini ve işin aslında hangi ücretlerle de yapılabildiğini de öğrenmiş oluyor, derinleşen sömürünün farkına da varabiliyor. Ama çaresizlik ve örgütsüzlüğün çıktısı böyle bir emekçi için iş arayışına girmek olarak somutlanıyor genel olarak.

- Diğer yandan bankaların temel gideri emekçilere ödedikleri ücretler. Bu durum bilançolarından da anlaşılıyor. Başarı istatistiklerini ve birbirleriyle olan rekabetteki durumlarını örneğin personel başına düşen kârlılıkla ölçüyorlar. Bankalar, personellerinin ortalama ücret ve zam oranlarını, yan haklarını da aslında diğer bankalara bakarak belirliyorlar. Ancak emekçilerin ücret ortalamalarını düşük tutmaları hepsinin birden işine geliyor.

Hep birlikte ücretleri aşağı çekiyorlar

- Piyasada bu konularda danışmanlık yapan pek çok şirket var. Bu şirketler "insan yönetimi", danışmanlık şirketleri diye geçiyor. Mercer, McKinsey gibi uluslararası olanları, Peryön gibi patronların irili ufaklı örgütlendikleri şirket ve dernekler bunlar. Pek çok büyük ve kurumsal şirkete danışmanlık vererek, ne tür bir ücret skalasıyla yol almaları gerektiğini, kâr maksimizasyonunu nasıl yapacaklarını patronlara, üst düzey yöneticilere anlatıyorlar. Ücret ve yan hak trendlerini, "insan kaynakları" yönetimi konularında neler yapacaklarını anlatıyorlar. Bu durumun kendisi bile esas haksız ilişkinin patron ve emekçi arasında olduğunu gösteriyor.

- Emekçiler örgütsüz ve karşılarında sömürünün artışı ve devamlılığı için çalışan, bilgi ve fikir paylaşan devasa bir tröst var. Hep birlikte ücretleri aşağı çekiyorlar, zamları, ücretleri birbirlerine bakarak belirliyorlar. Bu sayede iş yerindeki sirkülasyon, emekçilerin başka işyerlerine transferi de zorlaşıyor.

Örgütlenen işçiye tehdit

- Birbirleriyle rekabeti ise ancak kendi işyerlerinde çalışan emekçilere karşı argüman olarak kullanıyorlar. Bir toplantıda ücretlerden şikayet eden emekçilere zamanın İş Bankası genel müdürünün Akbank'ı kastederek "yan binada toplu işten çıkarma varken fazlasını beklemek şımarıklık" diyerek karşılık vermesi buna bir örnek.

- Aynı zamanda pek çok bankanın hakkını arayan bir emekçiyi ya da örneğin işten istifasını kabul ettirmek için önerdikleri paketi kabul etmeyen emekçiyi "sektörde iş bulamamak"la tehdit ettiği biliniyor. Pek çok sektörden tanışık yöneticinin birbirlerinin takımlarında çalışan emekçilere fazla ücret teklif etmeyerek ya da karşı taraftaki yöneticiyi arayarak transferine engel olduğu da bilinen "centilmenlik" kurallarından. Dolayısıyla patronlar birbirlerine karşı "centilmen"ler, emekçileri birlikte sömürüyorlar."