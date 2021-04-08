Bir Ahmet Hakan klasiği: Özür diledi, üste çıktı

Emekli 104 amiralin imzasıyla yayınlanan Montrö bildirisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bu işin merkezinde CHP var, medyada göreceksiniz" demişti.

Bu konuşmadan bir süre sonra ise, genel yayın yönetmenliğini Ahmet Hakan’ın yaptığı Hürriyet gazetesinin internet sitesinde emekli askerlerin ailelerinden CHP’ye üye olan kişilerin isimleri yayınlanmış, iktidar yetkililerinin söylemleri haberleştirilmişti.

Haber yayınlanmasından bir süre sonra gelen tepkiler üzerine yayından kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP grup toplantısında bu haber hakkında "İnsan geçmişine üzülüyor, medyanın amiral gemisiydi, şimdi kuyrukta sandal bile olamadı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinin "Bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı" başlıklığıyla yayınlanan haberle ilgili dün akşam CNN Türk'teki programında açıklama yaptı. Hakan, Kılıçdaroğlu'nun Hürriyet'in haberine gösterdiği tepkiye değinerek şöyle konuştu:

"Bizim gazetemizi grup toplantısında mahkum ediyor. Olan da şu yani; İnternet sitesinde çok kısa bir süre kalmış ve çıkartılmış. Bu da böyle biliniyor yani, bu da haber yapılmış. Böyle bir haber karşısında Kılıçdaroğlu'nun mal bulmuş mağribi gibi üstüne atılması hiç yakışık alacak bir şey mi yani? Bu da ayrı bir problem.

Biz hakkaniyetli bir habercilik yapıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na da yer veriyoruz, Meral Akşener'e de yer veriyoruz. İnsanlarla ilgili yargı kararı olmaksızın hüküm vermemeye çalışıyoruz. Kılı kırk yarıyoruz. Olabilir yani. İnternette bir haber çıkmış yanlış olmuş. Bunu fırsat bilip üzerine gitmenin yanlış olduğunu söylüyorum"

Ahmet Hakan bugünkü yazısında 'fişlemeyle' ilgili bir açıklama yaptı.

Hakan, haber için okurlarından özür dilerken, "Bu haber, Hürriyet’in yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır" dedi. Yaşananın bir 'hız' kazası olduğunu iddia etti.

Diğer taraftan Hürriyet'in yayın politikası Hakan'ın "kaza" açıklamasını geçersiz kılıyor. Uzun süredir iktidarın propaganda aygıtına dönüşen, buna eşlik eden bir tiraj kaybı yaşayan Hürriyet son olayda da tek yanlı haberciliği ile iktidarın söylemini benimsedi. Emekli amirallerin açıklamasını "darbe bildirisi" "darbe çağrısı" gibi ifadelerle sunan kullanan gazetenin Hakan'ın "hakkaniyetli habercilik" iddiasının çok uzağında olduğu görülüyor.