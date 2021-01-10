Bir adamı döverek aracın bagajına atan saldırganlar yakalandı

Rize'nin İyidere ilçesinin Merkez Mahallesi'nde İlker K., para meselesi yüzünden husumetli olduğu M.K., T.A. ve S.O.’nun saldırısına uğradı.

DHA'da yer alan habere göre, saldırganlar, İlker K.'yı ormana kaçırıp, demir borularla dövdü. Şüpheliler ardından İlker K.'yı otomobilin bagajına koyarak ilçe merkezine getirdi.

Sürücü otomobilden inip bagajdaki İlker K.'yı çekip dışarı attı. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Sürücü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, İlker K. için sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İlker K., Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlker K.'nın hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.