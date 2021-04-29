Biontech aşısının ikinci dozunu olmayı bekleyenlere bu mesaj iletildi

Sağlık Bakanı Koca, Biontech aşısında aralığın 6-8 hafta olarak güncellendiğini duyurmuştu. Bu açıklama sonrası ikinci doz aşı randevusu alanlara bilgilendirme mesajı iletildi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısında aralığın 6-8 hafta olarak güncellendiğini açıklamıştı.

Koca'nın bu açıklaması sonrası aşının ikinci dozu için randevu alanlara bilgilendirme mesajı iletildi.

Söz konusu mesaj şöyle:

"Sayın ***, Bilim Kurulumuz mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak Covid-19 BionTech aşısının birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır. Bu itibarla yeni randevu planına göre randevunuzu yeniden planlayabilirsiniz."

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