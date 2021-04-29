Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısında aralığın 6-8 hafta olarak güncellendiğini açıklamıştı.
Koca'nın bu açıklaması sonrası aşının ikinci dozu için randevu alanlara bilgilendirme mesajı iletildi.
Söz konusu mesaj şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Biontech aşısının ikinci dozunu olmayı bekleyenlere bu mesaj iletildi
Sağlık Bakanı Koca, Biontech aşısında aralığın 6-8 hafta olarak güncellendiğini duyurmuştu. Bu açıklama sonrası ikinci doz aşı randevusu alanlara bilgilendirme mesajı iletildi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısında aralığın 6-8 hafta olarak güncellendiğini açıklamıştı.
Koca'nın bu açıklaması sonrası aşının ikinci dozu için randevu alanlara bilgilendirme mesajı iletildi.
Söz konusu mesaj şöyle: