Binlerce PIKTES öğretmeni kadro istiyor

Türkiye’de Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegrasyonu için AB fonlarıyla yürütülen PIKTES projesi kapsamında geçici süreli olarak istihdam edilen binlerce öğretmen, proje bitimi sonrasında işsiz kalmayacaklarının garantisini istiyor.

Proje kapsamında 4 yıldır yabancı uyruklu öğrencilere dil eğitimi ve rehberlik hizmeti sunan geçici süreli öğretmenler projenin 2021 sonunda muhtemel bitişinin ardından kadrolu çalışma taleplerini dile getiriyor.

'Açıklama bekliyoruz'

PIKTES öğretmenleri yaptıkları açıklamada “Muhtemelen projemiz bittiğinde en az 5 yıl görev yapmış olacağız. Fonlar sona erdiğinde bunca emeğimizi göz önüne alarak devletimizin bizleri kalıcı olarak kendi branşlarımızda istihdam edeceğinin, bizleri yüzüstü bırakmayacağının sözünü almak istiyoruz. Gelecek kaygısının mesleki motivasyonumuzu etkilemediği, umut ve güvenle geleceğe bakabileceğimiz bir açıklama bekliyoruz” dediler.

Öğretmenler taleplerini şu sözlerle dile getiriyor:

“Dört yıllık tecrübemiz ve geçici işçi statüsünde oluşumuzun yarattığı sorunlar ve kadro almayı hak edecek tüm kriterlere sahip olduğumuz göz önüne alınarak; dershane öğretmenleri ve ücretli öğretmenlere kadro verilirken devletimizin uyguladığı yöntemin bizim durumumuza daha kolay uygulanacağını düşünüyor ve bu konuda desteklerinizi talep ediyoruz.”

PICTES ve PIKTES II nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan sözleşmeyle 2016-2018 yıllarında PICTES adıyla öncelikli 23 ilde başlayan projenin ikincisi PIKTES II adını taşıyor.

2018’de başlayan PIKTES II’nin 19 Aralık 2021’de sona ermesi öngörülüyor.

PIKTES II halihazırda İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’nın da aralarında yer aldığı 26 ilde yürütülüyor.

Projenin faaliyetleri arasında Türkçe öğretimi, Arapça dil eğitiminin yanısıra öğretmen eğitimleri, Suriyeli çocuklara kırtasiye, ders kitabı ve eğitim materyali temini, telafi ve destekleme kursları ile rehberlik faaliyetleri yer alıyor.

Projenin genel hedefi “Geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye’deki eğitime erişimine katkı sağlamak”, özel hedefi ise “Geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonundaki çabalarında MEB’e destek sağlamak” olarak tanımlanıyor. Talep edilen AB katkısı ise PICTES için 300 milyon Avro olurken, PIKTES II için 400 milyon Avro olarak belirtiliyor.

PIKTES Öğretmenleri kimdir?

PICTES ve PIKTES II projelerinde çalıştırılan öğretmenler KPSS ve mülakat puanı üstünlüğü esasına dayalı atamaları yapılan, sözleşmeli öğretmenlerle aynı şartlarda atanmış ve güvenlik soruşturmaları yapılmış geçici süreli öğretmenler...

Proje faaliyetlerinden Türkçe dil eğitimi, Arapça dil eğitimi, telafi eğitimi ve rehberlik, danışmanlık hizmetlerini yürüten; sayıları 4 bin civarında olan Sınıf, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Arapça ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmenleri.

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında "Belirli Süreli İş Sözleşmesi" yapılmış, özlük hakları bakımından işçi kanununa, disiplin bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre işlem yapılıyor.

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme alanlarında hizmet içi eğitim verilerek; alanında donanımlı hâlde, Suriyeli öğrencilerin yoğun olarak yaşadıkları 23 ilde 2 yıl bilfiil çalışarak projenin birinci fazı olan PICTES'i başarıyla tamamlayan öğretmenler, projenin ikinci fazı olan PIKTES’te ise 26 ilde hâlen görev yapmakta.

TÖMER başta olmak üzere yabancılara dil öğretimine dair sertifikalı eğitimler alıp akabinde 4 yıldır yabancı uyruklu öğrencilere dil eğitimi ve rehberlik hizmeti sunarak tecrübe kazanan öğretmenler uyum sınıfları kapsamında da yabancı uyruklu öğrencilere dil ve entegrasyon eğitimi veriyorlar.