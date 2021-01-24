Binlerce köylü kızıl bayraklarla Mumbai'ye yürüyor

Hindistan'da köylülerin hükümetin tarımda devlet desteğini ortadan kaldırarak tekellere alan açan yasalarına karşı direnişi sürüyor.

Başkent Yeni Delhi'nin girişinde iki aydır kamp kuran çiftçiler 26 Ocak'taki Cumhuriyet Günü'nde büyük yürüyüşe hazırlanıyor.

Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de ise yarın büyük bir gösteri düzenlenecek. Hindistan Komünist Partisi'nin köylü cephesi olarak kurulan Tüm Hindistan Kisan Sabha'nın çağrısıyla eyaletin 21 bölgesinden bir araya gelen köylüler kızıl bayraklarla Mumbai'ye yürüyor.

Yarın Mumbai'deki Azad Meydanı'nda köylüler Modi hükümetinin 3 tarım yasasını geri çekmesi için eylem yapacak.

Öte yandan başkent Yeni Delhi'ye girişleri engellenen ve kentin çevresinde 2 aydır direnen çiftçilerin 26 Ocak'taki Cumhuriyet Günü'nde kente girişlerine engel olunmayacağı duyuruldu. Hükümetin çiftçilerin yürüyüşünü yasaklama girişimi üst mahkemeden dönerken, polisin belirlenen güzergahta çiftçilerin konvoyuna izin vereceği belirtildi.