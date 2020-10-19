Binlerce İBB çalışanını kapsayan yetki Hak-İş'e verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT ile İSPARK AŞ, İSTON AŞ, İSFALT AŞ, İSBAK AŞ ve KÜLTÜR AŞ şirketlerinde toplam 14 bin 106 çalışanı ilgilendiren toplu sözleşmesinin yapılması için yetki tespit yazısı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş sendikasına verildi.

İBB, kararın "tüm hukuki ve endüstriyel ilişkiler içtihatlarına aykırı, çalışanların ve diğer sendikaların örgütlenme hakkının görmezden gelinerek" verildiğini belirterek itiraz etti. Söz konusu itiraza ilişkin hukuki süreç takip ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, diğer İBB iştirakleri ile ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çok yakın zamanda anlaşma ile tamamlanmasının öngörüldüğü söylendi.

İmamoğlu'ndan açıklama

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "sendikal yetki tespit kararına itirazlar sebebiyle, yukarıda bahsi geçen İBB kurumlarına yönelik toplu iş sözleşmesi sürecinin bir süreliğine de olsa askıya alındığını" belirtti.

İmamoğlu, “Bu süre zarfında, hiçbir İBB çalışanı ücret konusunda mağdur edilmeyecek. Çalışma arkadaşlarımızın bir mağduriyet yaşamaması için, anlaşmaya varılan toplu sözleşmelerdeki şartlar dikkate alınarak, personelimizi ekonomik olarak zor duruma düşürmeyecek bir avans artış oranı tespit edeceğiz” diye konuştu.