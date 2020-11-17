Binlerce gazeteyi belediye toplamış: Yandaş gazeteler böyle satılıyor

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yandaş gazetelere abone olarak 584 bin lira aktardığının anlaşılması üzerine açıklamada bulundu.

İller Bankası'na en fazla borçlu belediyelerin başında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, 2019 yılında Türkiye Gazetesi’ne aylık 15 bin, Yeni Akit Gazetesi’ne aylık 4500 ve Sabah Gazetesi’ne günlük 670 gazeteden aylık toplamda 20 bin 100 gazete aldığı ortaya çıkmıştı.

Toplam üç gazeteye bir yıllık abonelik karşılığında 584 bin TL aktarıldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirten Sarıbal, “Belediye tanıtımını yapacak nasıl bir iş yapıyor ki böylesi bir para bunun için aktarılıyor?" diye sordu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce de benzer gereksiz harcamalar yaptığını kaydeden Sarıbal şunları söyledi:

“Bursa Büyükşehir Belediyesi, ülkemizin en borçlu belediyelerinden biri. Buna rağmen dağ gibi birikmiş sorunları var. Bursa’nın ciddi bir hava kirliliği sorunu var. Yıllardır bir türlü çözülemeyen trafiği halkımızı canından bezdirmiş durumda. Bursa deprem bölgesinde ve çok sayıda yerleşim yerinin depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Pandemi sürecinde bütün belediyeler vatandaşın su harcamalarının önemli bir kısmını karşılarken, Bursalı vatandaşlarımız su faturalarını ödeyemez hale gelmiş durumda. Atatürk adını silmek için Atatürk Stadını yıkıp yerine “Timsah Arena” adıyla bir yeni bir stadyum yapmaya giriştiler. 700 milyon TL döktüler ama bitiremediler. Ne zaman bitirileceği belli değil.

Ama AKP’li belediye bu sorunları çözmek yerine hiç gerekli olmayan harcamalar yapıp, kamu kaynaklarını çarçur ediyor. 2018 yılında ihaleyle hediyelik 250 adet 24 ayar altın işlemeli tabak ve ibrik alarak 7 milyon 990 bin TL harcamıştı. Aynı yıl ikram- ağırlama için ise 80.9 milyon TL harcamıştı.

Şimdi de sanki çok çalışıyorlarmış gibi, havuz medyasından 3 gazeteye abone olarak toplamda 584 bin TL verilmiş. Ülkeye tanıtımını yapacak ne gibi bir iş yapıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi?