On binlerce çiftçi direniyor, Modi hâlâ tarım yasalarını savunuyor

Hindistan’da Eylül ayında parlamentodan geçen ve tarımda tekellerin egemenliğini artıracak 3 yasanın geri çekilmesi talebiyle on binlerce çiftçi başkent Yeni Delhi girişinde bir aydır direnişlerini sürdürüyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise bugün farklı eyaletlerden seçilmiş, protestolara katılmayan 7 çiftçiyle video konferans yoluyla toplantı yaptı. Modi toplantıda yaptığı konuşmada direnişteki çiftçilerin muhalefet tarafından “siyasi olarak yönlendirildiğini” ileri sürdü. Modi “tarım reformu”yla çiftçilere “daha iyi seçenekler” sunduklarını iddia etti.

Çiftçilerin sorunlarıyla ilgili “bazı insanların yalanlar ve söylentiler yaydığını” ileri süren Modi, “Bana bugün muhalif olanlarla bile hükümetimin çiftçi meseleleri hakkında konuşmaya hazır olduğunu söylüyorum. Çiftçilerimizi kimse tarafından yanlış yönlendirilmemeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Hindistan’da muhalefetteki Kongre Partisi dün tarım yasalarının geri çekilmesi için parlamentoda özel bir oturum yapılması çağrısında bulunmuştu.

Ülkede geçen ay 250 milyon emekçinin katıldığı genel grevin ardından çiftçiler ve tarım işçileri yeni yasal düzenlemelerin geri çekilmesi talebiyle eyleme başlamış ve farklı eyaletlerden gelen on binlerce çiftçi başkent sınırlarında kamp kurmuştu. Başkente alınmayan çiftçilerin eylemi halen devam ediyor. Soğuk hava ve kötü koşullar nedeniyle aralarında yaşlıların da olduğu çiftçilerden en az 25’inin bu süreç içinde yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Modi bizzat protestolara katılan çiftçi örgütü temsilcileriyle görüşmedi ama hükümetinden bakanların yaptığı 6 görüşmeden bir sonuç çıkmadı.

Modi hükümeti yasaları geri çekmeye yanaşmazken, çiftçiler yasalar geri çekilmedikçe Yeni Delhi’den ayrılmayacaklarını dile getiriyor.

Çiftçi birlikleri liderleri hükümetin protestocu çiftçileri “gayri milli” ilan ederek direnişi kırmaya çalıştığını belirtiyor.