Bingöl'de bir kadını darp edip burnunu kıran uzman çavuş gözaltına alındı

Bingöl Karlıova'da yaşadıkları apartmanın girişinde iki çocuğuyla beraber tahta taşıyan Rahime Ö., çocuklarının ses yaptıkları gerekçesiyle uzman çavuş Ferhat K. tarafından kovalandığını, çocuklarının da korkuyla kendisine doğru koştuğunu söyledi.

Halk TV'ye konuşan Rahime Ö. tepki göstermesinin ardından Ferhat K.'nin kendisini önce ''Sus seni döverim'' diyerek tehdit ettiğini daha sonra saldırdığını belirtti. Rahime Ö.'nün burnu kırılırken, olay yerine gelen eşi ve çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şiddet uygulayan uzman çavuş Ferhat K. ise olay yerinden kaçtı.

Karlıova Kaymakamlığı bugün bir açıklama yaparak olayla ilgili "adli ve idari soruşturma süreci"nin başlatıldığını kaydetti.

AA'nın haberine göre Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında uzman çavuş Ferhat K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince adresinde gözaltına alındığı belirtilen Ferhat K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.