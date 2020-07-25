Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Bingöl'ün Kigi ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin saat 8.02'de Kigi ilçesinde 13,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.