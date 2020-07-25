Bingöl'ün Kigi ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin saat 8.02'de Kigi ilçesinde 13,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Bingöl'ün Kigi ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin saat 8.02'de Kigi ilçesinde 13,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.