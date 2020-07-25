Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Kigi ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin saat 8.02'de Kigi ilçesinde 13,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.