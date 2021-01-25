Bingöl: Eksi 3 derecede sebze ve meyve artıklarını topluyorlar

Çarpıcı yoksulluk tablolarına bir yenisi eklendi: Bingöl Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan bazı yurttaşlar bir marketler zincirinin sebze ve meyve reyonundan arta kalanları toplarken görüntülendi.

Mezopotamya Ajansı’nın yayımladığı görüntüler, hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar gerilediği kentte, çevredeki yurttaşlar tarafından çekilmiş. Görüntülerde marketin önünde birçok vatandaş, atık toplarken görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde de Kayseri'de sabah erken saatlerde -4 derecede ucuz elma kuyruğunda bekleyen vatandaş 'Bu kuyruk yokluk kuyruğu' diyerek tepki göstermişti.

Aynı sıralarda, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya'da katıldığı toplu açılış töreni sonrası kendisine dertlerini anlatmaya çalışan minibüsçü ve servisçilerin "Evimize ekmek götüremiyoruz" sözlerini "abartılı" bulmuştu.