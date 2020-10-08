Binanın bodrumundaki tüpler patladı: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da akşam saatlerinde 5 katlı bir binanın bodrumunda bulunan 3 tüpün patlamasıyla yangın çıktı. Binadaki toplam 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre olay Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Asalet Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında bulunan 3 tüpte patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle büyük panik yaşandı.

Sokağa dökülen mahalleli durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri panik yaşayan çevredeki yurttaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise bodrum katta bulunan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri bodrumdaki yangına müdahale ederken, merdiven aracıyla da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Dumandan etkilenen 4 kişiyle birlikte toplam 16 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.