Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi negatif çıktı

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" açıklamasını yaptı.

AKP İzmir milletvekili Binali Yıldırım, 3 Eylül tarihinde kendisinin ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.