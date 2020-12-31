Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete, BİM'in kendilerinden reklam karşılığı haber sansürü istediğini tam sayfayla duyurdu.
Gazetede yer alan ilgili sayfa şöyle:
Haber Merkezi
BİM'in 'sansür' talebini tam sayfa duyurdular: Bugün burada BİM reklamı olacaktı ama...
BİM'in reklam verdiği bir gazeteden istediği haber sansürü, gazete tarafından tam sayfayla duyuruldu.
Haber Merkezi
Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete, BİM'in kendilerinden reklam karşılığı haber sansürü istediğini tam sayfayla duyurdu.
Gazetede yer alan ilgili sayfa şöyle: