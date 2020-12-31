BİM'in 'sansür' talebini tam sayfa duyurdular: Bugün burada BİM reklamı olacaktı ama...

BİM'in reklam verdiği bir gazeteden istediği haber sansürü, gazete tarafından tam sayfayla duyuruldu.

Haber Merkezi

Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete, BİM'in kendilerinden reklam karşılığı haber sansürü istediğini tam sayfayla duyurdu.

Gazetede yer alan ilgili sayfa şöyle:

Haber

BİM'den satışla ilgili KAP'a açıklama