BİM'in kolonları kesmesi savcılık soruşturmasında

İzmir'de meydana gelen depremin ardından çöken Yılmaz Erbek Apartmanı A Blok'un sakinleri, zemindeki BİM Market için kolonların ve duvarların kırıldığını söyledi. Öte yandan gözaltına alınanlar arasında Yılmaz Erbek Apartmanı altındaki BİM mağazası şubesinin sahibi de yer alıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Yılmaz Erbek Apartmanı'nda marketin 7 dükkanı birleştirerek kolonları kestiği bilgisi de yer aldı.

Depremde bir bloğu ayakta kalan diğer bloğu da çöken Yılmaz Erbek Apartmanı’nın altındaki BİM market zinciri tarafından kolonlarının kesildiği ilk günden iddia edilmiş, BİM 3 gün sonra yazılı bir açıklama yaparak iddianın gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

DHA’nın haberine göre depremzedeler, zemindeki marketler zinciri tarafından kolonların ve duvarların kesildiği iddiasını yineledi. Depremzedeler market gelmeden önce binanın altında 9 ayrı dükkan bulunduğunu, marketin bunları birleştirdiğine dikkat çektiler.

2006’ya kadar onay verilmedi

Daire sakinlerinden Yeşim Sekü “Binanın altına market gelmeden önce toplamda 9 dükkan bulunuyordu. 2001 yılında bu dükkanları birleştirmek için bir tadilat projesi yaptılar. Ancak 2006 yılına kadar belediye projeye onay vermedi. Fakat fenni mesul bir şekilde raporu verdi. Ondan sonra da kolonlar ile duvarlar kırılarak toplamda biri büyük biri küçük iki dükkan yapıldı” dedi. Ağır hasarlı olmasından dolayı yıkım kararı çıkan apartmanlarından eşyalarını almak istediklerini belirten Sekü, “Eşyalarımızı içeriden çıkarmak istiyoruz. 40 yaşından sonra sıfırdan bir hayat kurmak çok zor ve bu yüzden de anlayış bekliyoruz” dedi.

Duvarları yıkıp markete göre dekorasyon yaptılar

Aysel Çatalkaya da geçmiş yıllarda dükkanların birleştirildiğini iddia ederek, “Mevcut durumdaki 9 dükkanı birleştirip iki dükkana çevirdiler. Duvarları yıkarak markete göre dekorasyon yaptılar” ifadelerini kullandı. 5 dakika da olsa evlerine girmek istediklerini söyleyen Çatalkaya, “Apartmana temelden girdik ve ömrümüz burada geçti. Balkondan gözetim altında izin verilsin. En azından paramızı alalım” diye konuştu.

BİM 'iftira' demişti

Depremden 3 gün sonra BİM tarafından yapılan yazılı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı ileri sürülerek "BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından binanın statiğini değiştirecek herhangi bir taşıyıcı, kolon, duvar kırımı veya kesimi kesinlikle yapılmamıştır" ifadesine yer verilmişti. BİM'in açıklamasında "Mağazamıza Bornova Belediye ve Bayraklı Belediye Başkanlıkları tarafından yapılan denetimler sonrasında hiç bir olumsuz bulguya rastlanmayarak ruhsat verilmiştir. Bu asılsız iddia ve iftiraları öne sürenler hakkında tüm yasal haklarımızı kullanmakta kararlı olduğumuzu değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz" denilmişti.

Depremde Yılmaz Erbek Apartmanı’nın en alttaki 3 katı çökünce yan yatmış, ardından kontrol bir şekilde yıkılmıştı. Apartmanın enkazında 2'si BİM çalışanı 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Savcılık soruşturmasında da yer aldı

Öte yandan İzmir'deki depremde çöken binaların müteahhitleri ve fenni müdürleri olan 10 şüpheliden 8’i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Yılmaz Erbek Apartmanı altındaki BİM mağazası şubesinin sahibi de yer alıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Yılmaz Erbek Apartmanı'nda marketin kolonları kestiği bilgisi de yer aldı.

Sabah'ın aktardığına göre savcılık soruşturmasında İzmir'de çöken binalardan 6 apartmanla ilgili yer alan bilgiler şöyle:

YILMAZ ERBEK APARTMANI: 9 can kaybı var. Müteahhit M.Y., apartmandaki marketin sahibi R.Y. ve binanın fenni mesulü N.B. gözaltına alındı. Binanın alt katında 9 işyerinden, 7’si birleştirildi. Bu yapı R.Y.’ye 2002’de kiraya verildi. Marketin yapmış olduğu tadilatta bir kolon kesildi, dış duvar yıkılıp camekana çevrildi. Ruhsat 2006’da alındı.

YAĞCIOĞLU APARTMANI: 11 can kaybı var. Müteahhit Ş.A. ve fenni mesul O.A. gözaltında. Bodrum katında bulunan soğuk hava deposu bölünerek kömürlük haline getirildi. Yağmur yağdığında suyla doluyor. Su pompayla tahliye ediliyor.

EMRAH: 30 can kaybı var. Müteahit M.U. aranıyor. Fenni mesul T.A. gözaltında. 28 hane 6 işyeri bulunuyor. Bir işyerinde tadilat gerçekleştirildi ancak rastgele bir tahribat yaşanmadı. 2005’te depremde oluşan çatlaklar kapatıldı.

BARIŞ SİTESİ: 10 can kaybı var. Müteahhidi A.İ. hayatta değil. Binanın fenni mesulü E.İ. gözaltında. Birinci yıllarda yapı planına uygun olmayacak formda bina giriş ve istikameti değiştirildi. B, C ve D bloklardaki hasarın altta bulunan otoparktan kaynaklanabileceği belirtiliyor.

DOĞANLAR APARTMANI: 14 can kaybı var. Müteahhid Ç.D. gözaltında. 2018’de yapılan testte 3. dereceden sıvılaşma tespit edildi. Bina sakinleri yenilenmeyi, maliyetin yüksek olmasından ötürü oy çoğunluğu ile reddetti.

RIZA BEYEFENDİ APARTMANI: 34 can kaybı var. Müteahhidi H.Ö. gözaltına alındı. 2005’teki depremde bina çok sallandı ancak binada oturulmaya devam edildi. Binanın yıkılması, kullanılan gerece bağlanıyor.