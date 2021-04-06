Bimeks’in batakçı patronu bir kez daha susturuldu

2018'de kriz bahanesiyle işten çıkarılan ve açtıkları davayı kazanmış olmalarına rağmen 1500 işçinin haklarını gasp eden, haklarını aradıklarında gözaltına alınmalarına sebep olan Vedat Akgiray'ın İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kariyer Zirvesi konferansına konuşmacı olarak katılacağı duyurulmuştu. Öğrencilerden gelen tepkilerin ardından etkinlik başlarken moderatör tarafından Akgiray’ın konferansa "maalesef" katılamayacağı haber verildi.

Aynı şekilde Ocak ayında Akgiray’ın Boğaziçi Üniversite’sindeki konuşması iptal edilmişti.

Akgiray yok Eczacıbaşı görev başında

Konuşmacıları arasında Eczacıbaşı Holding’in sahiplerinden Faruk Eczacıbaşı’nın bulunduğu panel sırasında katılan öğrencilerden gelen tepki dikkat çekti.

İTÜ Kariyer Zirvesi’ne katılacağı duyurulan bir diğer isim ise Eczacıbaşı Holding sahiplerinden Faruk Eczacıbaşı oldu. Konuşma başlıkları olarak inovasyon ve sermayenin hareketliliğinden bahseden Faruk Eczacıbaşı, pandemi sürecinde sağlık sisteminin sermaye hareketliliğinin neresinde durduğuna dair yöneltilen soru başlıklarını cevapsız bıraktı. Katılan öğrenciler "Vedat Akgiray nerede?" diye sorarak paneli yoğun bir eleştiri yağmuruna tutarken Bimeks işçilerinin destekçisi olduklarını belirttiler.

Faruk Eczacıbaşı daha önce ODTÜ’de konuşmacı olarak katıldığı bir konferansta da büyük tepki toplamıştı.

Türkiye Komünist Gençliği’nin (TKG) olaya ilişkin açıklaması şu şekilde:

2018'de kriz bahanesiyle işten çıkarılan ve açtıkları davayı kazanmış olmalarına rağmen 1500 işçinin haklarını gasp eden, gözaltına alınmalarına sebep olan Vedat Akgiray'ın İTÜ Kariyer zirvesine gelmesi planlanıyordu. İTÜ öğrencilerinden gördüğü tepkiyle olsa gerek, cesaret edip konferansa katılamadı.

İTÜ Kariyer Zirvesi biz öğrencilere Bimeks patronunun hak gaspını başarı hikayesi olarak anlatmanın ve patron güzellemesi yaparak üniversiteli gençlere boş hayaller vermenin peşinde. İşçilerin emeklerini sömürerek zenginliğine zenginlik katan milyarderlerin anlatıldığı masallara karnımız tok. Servetini işçilerden çaldıklarıyla kazanan ne Vedat Akgiray'ın ne Faruk Eczacıbaşı'nın ne de nicelerinin Teknik Üniversite'de yeri olamaz. Flormar ve Migros direnişinde olduğu gibi Bimeks direnişinde de patronların, hırsızların, gericiliğin karşısında emekçilerin yanındayız.

Bimeks batakçısı Akgiray gençlikten korkmakta haklıdır. Türkiye sermayesinin ve AKP'nin, üniversiteleri birer şirket haline getirmesine, sermayenin ihtiyaçlarına göre üniversitelerin şekillenmesine, üniversitelere saldıran bu gericiliğe bu piyasacı zihniyete geçit vermeyeceğiz.

Üniversite’ye yapılan saldırıların karşısında tüm öğrencileri Türkiye Komünist Gençliği'ne Omuz Vermeye çağırıyoruz!