BİM'den satışla ilgili KAP'a açıklama

BİM, hisse satışıyla ilgili KAP'a açıklama yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 09.12.2020 tarihinde Afrika bölgesindeki özel sermaye fonlarından biri olan Helios Investment Partners LLP'nin fonlarını yönettiği Blue Investment Holding ile Fas'taki şirket hisselerinin %35'inin satışına ilişkin hisse alım-satım sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Açıklamada işlem tutarının 70 milyon dolar olduğu, buna ek olarak 7 ile 12 milyon dolar arasında bir kapanış düzeltmesi beklendiği ifade edildi.

Şirketin KAP açıklamasında satış sonucu oluşacak kâr rakamı da TFRS kayıtlarına göre 455 milyon TL olarak belirtildi.

Dortoğlu: Anlaşma bizi mutlu etti

Bloomberg HT’nin haberine göre; BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu satışla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Fas büyüdüğümüz bir pazar. Bu ülkede bu yıl 37 yeni mağaza açtık ve mağaza sayımızı bugün itibariyle 534’e çıkarttık. Afrika bölgesinde uzmanlaşmış bir yatırım fonu olan Helios Investment Partners’ın azınlık hissedarımız olmasıyla Fas’ta yeni bir sayfa açıyoruz. Bu anlaşma Fas’taki büyüme trendimizi sürdürmemize, geliştirmemize ve yerelleşme sürecimize önemli katkı yapacak. BİM’in ilk yurt dışı yatırımı olan Fas’taki performansına ve stratejisine bir güven oyu anlamına gelen bu anlaşma bizi mutlu etti. Kardeş Fas halkına ve bu ülkedeki eko sistemimize daha fazla değer sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”