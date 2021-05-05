BİM'den Fas faaliyetlerini sürdüren şirketinin satışıyla ilgili açıklama

BİM'in Fas'taki iştirakinde yaptığı yüzde 35'lik hisse satışı 83,2 milyon dolarlık bedelle tamamlandı.

BİM'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Aralık ayında açıklanan Fas faaliyetlerini yürüten BIM Stores Sarlau hisselerinin yüzde 35'inin satışı tamamlandı.

Hisseler daha önce açıklandığı gibi İngiltere merkezli özel sermaye fonu Helios Investment Partners'ın yönettiği Blue Investment Holding'e satıldı.

Fas uyarmıştı

Fas, market zinciri BİM'i yerli ürün satışını artırmaması durumunda ülkeden ayrılması yönünde uyarmıştı.

Fas Ticaret Bakanı Mulay Hefit Elalami, milletvekillerine yaptığı konuşmada, "Türk market zinciri (BİM), Türk hükümetinin desteğiyle yatırım yapıyor ve nerede mağaza açsa, orada 60 Faslı mağaza kapanıyor" demişti.

Elalami, BİM'in yerli ürün satışını artırması gerektiğini, aksi takdirde ülkeyi terk etmesini isteyeceklerini kaydetmişti.

Dortoğlu: Anlaşma bizi mutlu etti

BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu satışla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Fas büyüdüğümüz bir pazar. Bu ülkede bu yıl 37 yeni mağaza açtık ve mağaza sayımızı bugün itibariyle 534’e çıkarttık. Afrika bölgesinde uzmanlaşmış bir yatırım fonu olan Helios Investment Partners’ın azınlık hissedarımız olmasıyla Fas’ta yeni bir sayfa açıyoruz. Bu anlaşma Fas’taki büyüme trendimizi sürdürmemize, geliştirmemize ve yerelleşme sürecimize önemli katkı yapacak. BİM’in ilk yurt dışı yatırımı olan Fas’taki performansına ve stratejisine bir güven oyu anlamına gelen bu anlaşma bizi mutlu etti. Kardeş Fas halkına ve bu ülkedeki eko sistemimize daha fazla değer sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”