BİM'den 'Covid-19 aşısı' açıklaması

BİM adlı market zinciri, sosyal medyada dolaşıma giren Covid-19 aşısı videosuna ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

BİM market zinciri, sosyal medyada dolaşıma sokulan Covid-19 aşısı satacağı yönündeki videoya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada söz konusu "mizahi videonun yanıltıcı içerikte" olduğu, aşı satışının söz konusu olmadığı söylendi.

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