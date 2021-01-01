BİM market zinciri, sosyal medyada dolaşıma sokulan Covid-19 aşısı satacağı yönündeki videoya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada söz konusu "mizahi videonun yanıltıcı içerikte" olduğu, aşı satışının söz konusu olmadığı söylendi.
José Martí Küba Dostluk Derneği
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
BİM'den 'Covid-19 aşısı' açıklaması
BİM adlı market zinciri, sosyal medyada dolaşıma giren Covid-19 aşısı videosuna ilişkin açıklamada bulundu.
Haber Merkezi
BİM market zinciri, sosyal medyada dolaşıma sokulan Covid-19 aşısı satacağı yönündeki videoya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada söz konusu "mizahi videonun yanıltıcı içerikte" olduğu, aşı satışının söz konusu olmadığı söylendi.