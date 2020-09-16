BİM'de satılan ürün hileli çıktı!

Alışveriş mağazası BİM’de satılan balın içeriğinde uygunsuzluk tespit edildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilaç etken maddesi karıştırılan, taklit ve tağşiş (içine başka madde karıştırılan) yapıldığı tespit edilen ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan ürünlerden birinin, BİM’de satılan bir bal olduğu anlaşıldı.

Balarısı Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından üretilen Balkaşık Süzme Çiçek Balı (850 gr.) ürününde “C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arası fark” sebepli uygunsuzluk tespiti yapıldı.

Birgün'ün haberine göre söz konusu ürün, BİM’in özel ürünleri arasında yer alıyor ve sadece BİM için üretilip bu mağazalarda satılıyor.

Dönere at eti karıştırdılar, lahmacuna böbrek eti koydular, çayı boyayla kararttılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 91 firmaya ait 113 taklit ve tağşişli ürünü dün açıkladı. Döner ve sucukta at eti, pişmiş lahmacunda kalp, böbrek, karaciğer, taşlık gibi sakatat, bazı çikolatalarda da ilaç etken maddesine rastlandı.

Döner ve sucukta at eti, pişmiş lahmacunda kalp, böbrek, karaciğer, taşlık gibi sakatat, bazı çikolatalarda da ilaç etken maddesine rastlandı.

Gıdada sahtecilik yapan 91 firmaya ait 113 ürün, dün Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinden açıklandı. Bu açıklama ile ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.