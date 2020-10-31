'BİM kolonları kesti, bina çöktü' iddiası

İzmir'de deprem sonrası yine ihmaller gündeme geliyor.

Deprem sonrası üç katı çöken binanın alt katında BİM marketin olduğu, markette kolonların kesilmesi nedeniyle binanın çöktüğü iddia ediliyor.

soL'un olay yerinde görüştüğü mahalleliler, market tarafından birden fazla kolonun kesildiğini öne sürdü.

Deprem sonrası İzmir'e giden ve yaptığı açıklamalarla tepki çeken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce BİM Yönetim Kurulu'nda yer almıştı.

Enkazda işçi var iddiası

Öte yandan market içinde mahsur kalan işçilerin de olabileceği belirtiliyor. Binada çalışmalar sürüyor.