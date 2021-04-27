Bill Gates aşıda patentin kaldırılmasına karşı çıktı

Koronavirüsle mücadelede çok sayıda ülke aşıya ulaşamazken, özellikle yoksul ülkelerde yaşanan aşı tedariği problemi binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oluyor.

Bu tabloya karşı aşıda patentin kaldırılması çağrıları artarken, Bill Gates, bunun "kötü bir fikir olduğu" öne sürdü.

Sky News'ten Sophy Ridge'a konuşan Gates, fikri mülkiyet korumalarının kaldırılmasının aşı dağıtımına yardımcı olup olmayacağı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Sputnik'in haberine göre, Gates, yaptığı açıklamada "Bu durumda işleri geciktiren şey fikri mülkiyet değil. Sihirli bir şekilde güvenli aşılar yapan ve onay alan bir aşı fabrikası yok, bu tür şeyler için denemeler yapılmalı ve her üretim sürecine çok dikkatli bir şekilde bakılmalı. İlaçlarla ilgili fikri mülkiyete ilişkin her türlü sorun var, buradaki hacmi ne kadar hızlı artırabildiğimiz konusunda değil" iddiasında bulundu.

Gates ayrıca, zengin ülkelerin ardından fakir ülkelerin aşılanma sürecinin ise "ortalama 10 yıl süreceğini" söyledi.

'Aşılar üzerindeki tüm patentler kaldırılmalıdır!'

Türkiye Komünist Partisi aşılarda istifçilik ve patentler yoluyla üretimin sınırlandırılması gibi etkenlerle dünya çapında oluşan krize işaret ederek "Sağlık sistemi daha fazla piyasa kurallarıyla yönetilemez, aşı üretimi patentlerin sunduğu kârlardan vazgeçmek istemeyen ilaç tekellerine bırakılamaz" demiş, herkese taşı talebinde bulunmuştu.