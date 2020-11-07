Bilkent'te yüz yüze sınav mağduriyeti sürüyor

Ülkemizde salgının etkisi artmaya devam ederken ve birçok yurttaş için İzmir depreminin yaraları sarılamamışken ticarethanelere dönen özel okullar yüz yüze sınav yapmakta ısrarcı.

Bilkent Üniversitesi salgının henüz bu kadar yayılmadığı günlerde açıkladığı yüz yüze sınav kararında öğrencilerin "tedbirsizlik" isyanına rağmen geri adım atmıyor.

Okulun kendi prestijini bahane ederek takındığı tavırsa salgının öğrenciler arasında yayılmasına davetiye çıkarıyor. Bu konuda fikirlerini aldığımız öğrencilerse kampüslerine dönmek istediklerini söylüyor ancak tedbirsizliklerin ve "prestij" adı altında sunulan gerekçesinin arkasında yatan para hırsına tepki gösteriyor.

Bir süredir Bilkent Üniversitesi salgının hızla yayıldığı şu dönemde "tedbirsiz" bir biçimde aldığı yüz yüze sınav kararıyla gündemde. Süreci kısaca bir özetler misiniz?

S.: Aslında okul bu kararı bundan birkaç ay önce, iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısından daha azken aldı. Bu durum öğrenci arkadaşlarımız arasında salgının seyrine göre bu kararın gözden geçirilebileceği imajını oluşturdu.

G.: Hatta henüz Türkiye’de açıklanan vaka yokken okulumuz bizlere ‘’yüz yüze’’ eğitime geçebilecek donanıma sahip olduğuyla ilgili mail attı. Birçok devlet okuluna kıyasla vakıf üniversiteleri bu konuda daha çok imkana sahip.

M.: Tüm bu durumlar ve salgının şu anki seyri bizde online sınava da hazır olmamız gerektiği imajını oluşturdu zira okulumuzda online sınav yüz yüze sınavdan daha zor bile olabiliyor.

Yüz yüze sınavlar hangi koşullarda yapılacaktı? Sizce tedbirler yeterli miydi?

M.: Tedbirler asla yeterli değildi, okul içerisinde tedbirler yeterli olsaydı bile, bakın olsaydı diyorum, okula gelene kadar kullandığımız toplu taşıma, şehirlerarası yolculuk ve yurtlardan kalan arkadaşlarımızın bir odada birden çok kişi kalıp ortak alanları kullanması salgının yayılımını kolaylaştırır.

S.: Tüm bunlar aslında iç içe geçmiş sorunların bir çıktısı. Yoksa elbette biz de istemeyiz kampüsümüzden ayrı kalmayı fakat süreç yönetilemedi. Okulun bu kararı son adımdı aslında.

Peki, sınavların yüz yüze olması ne tür sonuçlar doğuracak biraz açar mısınız?

G.: Öncelikle okula gidiş gelişte kullandığımız ringler sosyal mesafenin korunabileceği alanlar değil. Onlarca öğrenci ayakta yolculuk yapıyor. Maskenizi takın, hastalık en çok arkadaş ortamında bulaşıyor deniyor ama maskenin de takdir edersiniz ki yüzde yüz koruması mümkün değil.

M.: Okul tam anlamıyla ‘’corona bizden gelmesin de nereden gelirse gelsin’’ tutumu içerisinde. Üstelik bunu da prestij için yaptıklarını söylüyorlar.

S.: Bu prestij sayesinde daha kolay iş bulabilecekmişiz. Bir kronik rahatsızlığı olan arkadaşımızın kendisinin ya da ailesinin başına bir şey geldiğinde, biz iş bulsak ne bulmasak ne! Canımızın pazarlığını mı yapalım okulla? Tekrar ediyoruz bizim istediğimiz elbette kampüsümüze dönmek fakat gerekli tedbirler alınarak. Öğrencileri önce şehir dışına yolluyorsunuz sonra da hiçbir şey yokmuş gibi sınavlara çağırıyorsunuz. Tam bir göz boyama!

Protestonuz sonucu okul yönetiminden ve arkadaşlarınızdan nasıl tepkiler aldınız?

G.: Okul yönetimi tam anlamıyla krizi fırsata çevirme derdinde. Biz buradan hastalığı kapıp ailemize taşırız diye endişelenirken kendileri "bu kadar endişeleniyorsanız yurttan bir oda tutun, sınavdan sonra 2 hafta kendinizi oraya kapatın" diyorlar. Böylece para kazanmış olacaklar.

M.: Prestij konusu da aslında bu zemine oturuyor, okulun prestiji arttıkça daha çok kayıt alacaklar daha çok para kazanacaklar.

Okul salgının geldiği bu noktaya kadar neler yapmalıydı?

S.: Okul bu noktaya kadar bizden olmasın da nasıl olursa olsun mantığıyla hareket etti. Elbette dünyaya saran bir sorun bu sadece okul suçlanamaz fakat zaten dediğimiz gibi salgın yönetilmedi, gerekli tedbirler alınmadı.

M.: Başa yazılması gereken şey aslında tam da bu. Bizler neden kampüsümüzden uzak kalıp bir de onca masrafa giriyoruz bu okul için? Gerekli önlemler alınsaydı, böyle olmazdı ülke çapında.

Bu süreçte kimler destekçiniz oldu?

S.: Bu süreçte ABB Beyaz Masa, Sağlık Bakanlığı, Rektörlük, Cimer gibi birçok noktaya başvurduk. Ulusal tv kanallarına aradık fakat hepsi kayıtsız kaldı buna.

M.: Bazı medya kuruluşları dışında sesimizi duyuramadık.

Şimdiki adımınız ne olacak?

Cuma akşamı (bu akşam) saat 21.00’de bir tag çalışması yapacağız. Biz artık birlikte hareket ediyoruz keşke daha önce organize olsaydık da böyle durumlara karşı hazırlıklı olsaydık. Fakat kararımız kesin okuldaki arkadaşlarımız arkamızda.

M.: Bu birlikteliği daha da yükselttik bir dayanışma ağı kurduk. Çünkü Bilkent Üniversitesi yönetimi aldığı öğrenci aleyhine kararları, bizlerin bugüne kadar dayanışamamasından yararlanarak aldı. Bundan sonra böyle olmayacak, bu kadar lokma değiliz.

Son olarak arkadaşlarınıza ne demek istersiniz?

S.: Okulumuzda sadece bu başlıkta değil, tam burslu olup okulun online eğitim için talep ettiği şeyleri karşılayamayan arkadaşlarımızdan, kronik hastalığı olan arkadaşlarımıza kadar kimler mağdur oluyorsa gelsinler seslerini bizimle beraber duyursunlar. Biz birleştikçe okul böyle pervasızca tutumlar geliştiremeyecektir.

G.: Ben de okulun insan sağlığını, paradan önce eğitim hakkımızı ancak biz mücadele edince bize sağlayabileceğini düşünüyorum.